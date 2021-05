Resumen de la receta

Todos los pasos, trucos e ingredientes para preparar una receta con la que darle un toque diferente a ingredientes que ya conocíamos.

Tiempo total de preparación: 30

Num. de personas: 4

Calorías: 200

Tipo de plato: Sin gluten

Hoy vamos a preparar una ensalada un tanto diferente y que encaja tanto para un menú veraniego como para una entrada en un menú de invierno. Se trata de una ensalada preparada a base de endivias, una verdura que quizá no consumamos tanto como debiéramos pero que es muy beneficiosa.

Esta hortaliza tiene un bajo aporte calórico y, sin embargo, es una gran fuente de fibra, por lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y actúa también como un potente antinflamatorio. Así que no solo nos ayudará a regular nuestra flora sino además, a desinflamarnos y retener menos líquidos.

La receta que hoy os traemos lleva además otros vegetales que actúan en la misma línea que la endivia, como la manzana y el apio, por lo que sumamos nutrientes sin sumar calorías. Además, va aliñada con yogur y curry, una forma de darle una suerte de salsa, como si fuera una emulsión, pero sin necesidad de aportar grasa al plato. Así evitamos sumar calorías pero no restamos sabor.

Nuestra combinación es un tanto exótica pero funciona a la perfección. No obstante, si no acaba de convencerte, puedes probar con un aliño dulce, que va a perfección para rebajar el toque amargo de la endivia. Pero recuerda: no te pases con la miel o el azúcar si quieres mantener el plato así de saludable.