Resumen de la receta

Una receta ideal para acompañar con cualquier plato principal. Además de ser muy diferente y original.

Tiempo total de preparación: 45

Num. de personas: 4

Calorías: 300

La receta que hoy te traiga es muy original, fácil e imaginativa y recibe el nombre de crema de calcots con romescu y avellanas. Te preguntarás que qué es lo que lleva exactamente o puede resultarte muy complicada, pero se aleja bastante de eso porque por el contrario, es muy sencilla de hacer en tan solo 45 minutos.

La elaboración de la crema de calcots es bastante fácil como ya te he avisado, y siguiendo los pasos que te voy a dejar por aquí abajo, tendrás la posibilidad de convertirlo en algo grande. Como ya sabéis, a mi me gusta mucho sorprender a mis invitados y a mi familia en general, pues los pequeños detalles del día a día cuentan. ¿A quién no le gusta llegar de trabajar con este frio y tener una sorpresa en casa? Sabemos que todos los días esto no puede ocurrir, por eso le damos el valor que merece cuando nos dedican parte de su tiempo.

Esta receta trata precisamente de eso, pues es una receta no muy típica ni tampoco vista con la que te será muy fácil sorprender y dejar a todos enamorados. Coge tu libreta de platos especiales y diferentes y apunta todo lo que te voy a decir.

En primer lugar, deberás conseguir todos los ingredientes y una vez que te hayas hecho con ellos, estás listo para empezar a cocinar.

Lo primero que debes hacer es pelar las patatas, lavarlas, secarlas y cortarlas en cuadraditos. Después, limpia los calçots, quita las raíces, la primera capa, el exceso de tallos verdes y cortarlos en rodajas finas.

El segundo paso, muy sencillo también, calienta el aceite en una cazuela, estofa los calçots y las patatas. Sazónalos con sal, pimienta y el jengibre. Posteriormente vierte el caldo y cocer durante unos 20 minutos a fuego flojo hasta que todo esté tierno.

Por último, tritura y pasa por el chino o pasapurés, si es preciso (debe quedar una crema sin hebras). Vierte en copas una capa fina de romescu, añade la crema de calçots, y remata con romescu, avellanas y está listo para servir.