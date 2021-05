Coliflor gratinada con un toque de roquefort

Resumen de la receta

Todos los pasos y trucos para que puedas preparar la coliflor gratinada con todo el sabor y un toque diferente.

Tiempo total de preparación: 40

Num. de personas: 4

Calorías: 225

Tipo de plato: verduras

La coliflor es uno de esos vegetales tan saludables como controvertidos. Con ella no hay término medio: o la adoras y la incluyes en tu dieta tanto como puedes o la has desterrado por completo porque no te gusta. Hoy os traemos una de esas recetas que equilibran la balanza entre defensores y detractores, porque al gratinarla y añadirle un toque de roquefort, se transforma.

Un vegetal de lo más sano

De todos modos, puestos a opinar e incluirnos en alguna lista, que nos disculpen los detractores, pero la coliflor es una auténtica joya a nivel nutricional. Tiene un alto contenido en agua (casi el 90%), lo que la hace ideal para no engordar y además tiene vitaminas C y K, ácido fólico, gran cantidad de fibra así como potasio y calcio.

Gracias a todos estos ingredientes es buena para prevenir la artritis, la obesidad e incluso la diabetes porque es buena para ayudar a mantener unos niveles saludables de tensión arterial.

La alimentación como prevención

Y además tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Pero eso no es todo, porque según recientes investigaciones médicas y científicas, podría ser una gran aliada en la prevención del cáncer, especialmente de determinados tipos.

Con todos estos beneficios, no queda otra que recomendar su consumo. Lo único de lo que hay que preocuparse es de tener cuidado con los alimentos que la acompañan. Se trata de un vegetal tan versátil que podemos hacer con ella casi cualquier receta. Por eso, si queremos que el plato sea saludable, es mejor que comencemos controlando el acompañamiento y no metamos excesivas grasas ni calorías.