Mar Flores no para de dejarnos claro cuál es su hoja de ruta a la hora de llevar una vida sana. Desde siempre puede presumir de ser una de las afortunadas que fueron tocadas con la varita mágica de la genética. Pero su buen físico también es fruto de una correcta alimentación, y de una exigente rutina deportiva que la mantiene en forma.

Si algo tiene claro la modelo es que, por mucho que pasen los años, no puede olvidarse de sí misma y que es fundamental cuidarse para verse bien y tener la mejor actitud ante la vida. Para conseguirlo, en su día a día no falta una rutina de ejercicio con la que cuidar su cuerpo y su mente junto a su entrenador personal, Juanjo Trainer. Y a nosotras nos encanta que, de vez en cuando, comparta vídeos de sus trucos fit para motivarnos a calzarnos las zapatillas. Pero ya te adelantamos que además de tonificar su cuerpo, también come de forma fácil y sana con alimentos que todas tenemos en casa.

El alimento fit de Mar Flores para no engordar

Mar Flores es el claro ejemplo de que no se necesitan grandes dotes culinarias, ni dietas milagro para adelgazar. ¡Para ella no existen las excusas! Porque la empresaria ha demostrado que con platos sencillos hechos en casa, y con objetivos firmes, se pueden conseguir grandes resultados. En su caso, suele merendar varias rodajas de piña natural y recién cortada.

La piña es un alimento fit muy fácil de conseguir que reduce la inflamación abdominal y ayuda a quedar grasas acumuladas, por lo que su consumo es vital para no sentirnos hinchados. Eso sí, este fruta es ideal para el postre o para acompañar nuestro desayuno, pero no sirve como sustituto de ninguna comida. También la podemos añadir a nuestras ensaladas, a nuestros platos de pasta o incluso para acompañar a un filete de carne.

¿Sirve la piña para perder peso? Rotundamente sí y de forma rápida. Entre las muchas bonanzas de esta fruta tropical están que es un alimento con alto contenido en fibra y un fuerte poder diurético, que nos sirve para perder líquido. Esto es así porque la piña es 89% agua. También, contiene muchas vitaminas y minerales entre los que destacamos la vitamina C, la vitamina B1, B2, B3, B6 y B9 (ácido fólico, una vitamina vital para fortalecer el sistema inmunológico). Ah, por si acaso no lo sabías, ayuda a combatir el envejecimiento gracias a que sus minerales tienen una acción antioxidante, lo que da como resultado una piel con mejor aspecto.