Virginia Troconis ha confesado que no puede vivir sin una bebida verde que se prepara en 10 minutos, con solo cuatro ingredientes y con muchos beneficios nutricionales para sentirse bien por dentro y por fuera.

Además de diseñadora, escritora y prescriptora de estilo, a la esposa de Manuel Díaz 'El Cordobés' le encantan las recetas saludables . Por eso, de vez en cuando, nos deja los platos y bebidas con los que consigue mantener la báscula a raya, alimentarse de forma consciente y, en definitiva, ser su mejor versión. Lo último que nos ha enseñado es una bebida muy fácil de preparar en casa y llena de cosas buenas para el organismo.

Entre los ingredientes que la componen están el kale, el jengibre, la manzana verde y el limón. Todos ellos son ideales porque gracias a su bajo contenido calórico nos ayudan a no engordar y además tienen propiedades que mantienen el vientre deshinchado. Suena bien, ¿verdad?

Virginia Troconis revela el batido verde que toma a diario

La venezolana ha revelado que es fan confesa de las famosas bebidas verdes que hemos visto tomar a otras famosas, como Marta López Álamo que nos dio la receta de su partido depurativo favorito para adelgazar y acelerar el metabolismo. Pues bien, ahora Virginia hace lo propio con una bebida a base de verduras y fruta que hace ella misma en casa.

La receta de la esposa de Manuel Díaz 'El Cordobés' es de lo más sana y sencilla que hay. Ella toma este zumo desde hace tiempo, porque además es una forma muy buena de añadir vegetales a nuestra alimentación. La base es el Kale y luego le pone fruta para darle mejor sabor. También lleva limón que, como ya hemos dicho en alguna ocasión, es uno de los mejores ingredientes para conseguir limpiar el cuerpo y bajar la hinchazón de la tripa.

A pesar de que por su color verde no resulta muy apetecible, Virginia Troconis no duda en tomar esta bebida varias veces a la semana. Es una bebida perfecta para tomar como merienda o junto al desayuno por la mañana. Además de cuidar su alimentación, ella también es una gran amante del deporte, una afición que no ha dejado de lado nunca.