Mantener un estilo de vida saludable pasa, entre otras cosas, por tener fuerza de voluntad, ser organizada y contar con la mejor calidad en los productos que comes. Tenemos muy aprendidas las lecciones básicas para conseguir una dieta equilibrada: el desayuno es la comida más importante del día, no abusar de las grasas saturadas, evitar picar entre horas, no ceder a los caprichos… a todo esto hay que sumarle originalidad, variedad y tiempo.

Esto es precisamente lo que ofrece la iniciativa #MyBonnaturRoutine de Argal Alimentación y lo ha hecho desafiando a más de 30 influencers. El reto: aportar toda su creatividad en la creación de recetas que ensalcen la excelencia de su gama de productos naturales y altamente cárnicos, con porcentajes que llegan hasta un impresionante 98%. Las propuestas que han surgido son, simplemente, fascinantes.

El producto elegido para protagonizar el menú más saludable y veraniego de la temporada es el Jamón Asado al Horno Argal Bonnatur. ¿Lo que más ha gustado a las expertas catadoras? Su meticulosa preparación, resultado de un lento proceso en el que el jamón se cuece en sus propios jugos para conservar por completo el sabor y la textura. También han querido destacar otras virtudes del producto: carece de aditivos, fosfatos añadidos, gluten o lactosa, cumpliendo así con los más altos estándares de pureza y autenticidad.

Desayuno con encanto, también para llevar

En las primeras horas del día siempre vamos con prisa, pensando en lo que tenemos que hacer y en cómo encajarlo en nuestra agenda diaria. Pero la perspectiva de la jornada cambia si la empiezas con un buen desayuno, saludable, delicioso y completo.

Desayunar bien no tiene por qué llevarte mucho tiempo, sólo debes ser consciente y organizada. Verás cómo hay alternativas sencillas y deliciosas para empezar bien el día. Toma nota de esta deliciosa sugerencia de Estíbaliz Prieto muy práctica tanto para casa como la oficina.

Merienda fresquita en la piscina ¡o en casa!

En estas fechas de días largos, calurosos y de mucha actividad, la merienda se convierte en un momento delicioso si le dedicas un poco de atención y cariño. Te dejamos algunas ideas para que te inspires sin complicarte la vida.

María José Cayuela cuando llega de trabajar se pone el bikini y se prepara para ir con la merienda a la piscina, una tostada a base de tomate, huevo y Jamón Asado al Horno Argal Bonnatur.

Cena ligera y llena de sabor

Y para las cenas, que muchas veces se nos complican con platos difíciles y pesados, qué mejor que entrantes sencillos y deliciosos que además quedan divinos en la mesa. Nos ha encantado esta idea de Cuca Olveira, en la que capta un momento que para ella representa el verano, incluso con nubes en el cielo. Cenas al aire libre con variedad de ensaladas y rollitos de jamón con calabacín que están deliciosos. ¡Tiene pintaza!

Súmate tú también al reto #MyBonnaturRoutine y apuesta por una vida saludable.