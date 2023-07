Cuidarnos por dentro y por fuera no es incompatible con la llegada del verano que coincide con la época en la que pasamos más tiempo fuera de casa, y tenemos más planes a los que no podemos decir que NO. En este sentido, Elsa Anka nos lo pone muy fácil con la receta de su ensalada favorita para estar estupendas y comer rico y saludable.

¿Lo mejor? Sus ingredientes son fáciles de conseguir y hacerla no te llevará más de cinco minutos. Además es un plato ideal para llevártelo a la playa o tomarlo en cualquier lugar, cuando más te apetezca. Lo mejor de todo es que tiene un ingrediente principal que está muy de moda y es uno de los mejores para no engordar: el aguacate.

Ficha la ensalada de Elsa Anka y cuida la línea mientras disfrutas de un plato rico y lleno nutrientes

Para adelgazar no hay trucos ni recetas mágicas, o bien reduces la ingesta calórica (lo que comes) o bien quemas calorías a través del deporte. En lo que se refiere a nuestra alimentación, con hábitos saludables y comida real podemos llegar a perder peso, o bien no ganarlo Para ayudarte a cumplir el objetivo, hemos fichado la ensalada de Elsa Anka. Una receta que nos sirve de inspiración para cualquier comida o cena de verano, y que además de ser muy nutritiva, es de lo más sabrosa. Toma buena nota porque seguro que tú también la vas a querer probar.

Los principales ingredientes de su ensalada favorita son: tomates Cherry, queso feta, aguacate y cilantro. ¿Lo mejor? No tiene muchas calorías y está llena de beneficios saludables. Por ejemplo, el aguacate es rico en fibra yayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso y el corazón, es bajo en colesterol y triglicéridos, y es una fuente de energía y de nutrientes necesario para tener un organismo sano. Y ojo, porque es súper saciante y reduce en un 40% el deseo de picar algo en las horas siguientes.

En resumen, si queremos perder peso y vernos más estilizadas no hay milagros, pero sí recetas para controlar los kilos sin tener que pasar hambre. A la vista está que Elsa Anka es una mujer con un cuerpo envidiable. De hecho, está muy pendiente de cuidar al milímetro su alimentación y actualmente está siguiendo una dieta conocida como dieta keto, o dieta cetogénica, un plan que se caracteriza por ser un tipo de alimentación baja en carbohidratos, moderada en proteínas y alta en grasas saludables.