No sabemos qué le sucede a Carme Chaparro. Pero a pesar de que no ha querido dar detalles, la escritora ha desvelado que está atravesando un momento difícil: "Estos últimos meses el caos ha estado dentro y fuera de mí. Un día quizá me atreva a contarlo. O quizá lo haga alguno de mis personajes", ha explicado. Por el momento, Carme quiere mirar hacia adelante y sentirse tranquila y feliz. Y para ello ha decidido modificar su vida cambiando pequeños hábitos, como por ejemplo comer mejor: "No podemos controlar nuestra vida, pero sí tomar decisiones acerca de las pequeñas cosas de cada día. El camino empieza con pequeños y asequibles pasos, como un desayuno saludable", afirmaba. ¿Quieres saber cuál es su opción para empezar la jornada a tope de energía?

El desayuno de Carmen Chaparro es infalible para mantener la báscula a raya sin dejar de disfrutar

El desayuno es la comida más importante del día. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Da igual que los nutricionistas no dejen de repetírnoslo, muchas veces seguimos desayunando poco o mal, ya sea porque nos levantamos sin hambre, porque tenemos bastante prisa, o porque nos apetece más una tentación llena de calorías. ¡Pero este verano no hay excusas! Carme Chaparro acaba de confesarnos qué incluye en su desayuno. Y es la apuesta perfecta para empezar el día con las pilas bien cargadas. ¿Lo mejor? También es la opción ideal para cuidar nuestra línea sin dejar de disfrutar.

Toma nota, porque la periodista empieza sus mañanas con un plato a rebosar. ¿Qué hay en él? Queso fresco 0% materia grasa, melón, jamón serrano, salmón crudo de Noruega y papaya.

Lo cierto es que el melón es una fruta infalible para la época estival. Y es que es rico muy en agua (92%), aporta vitamina A y E, y es un excelente diurético. Además, solo aporta 21 calorías por rodaja y, sin embargo, ayuda a recuperar las sales minerales perdidas en verano a través del sudor. En cuanto a la papaya, contiene una enzima (la papaína) que ayuda a descomponer las proteínas. Por eso favorece la digestión y previene el ardor y la acidez. ¡Y tampoco engorda nada! Solo suma 35 calorías por cada 100 gramos.

Pero ojo, porque el desayuno de Carme Chaparro cuenta con más beneficios saludables. A medida que nos hacemos mayores el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades como la diabetes o la osteoporosis aumenta de forma progresiva. Por ello es fundamental acrecentar el consumo de calcio, fibra, proteínas y ácidos grasos saludables. Y uno de los mejores alimentos para fortalecer los huesos, gracias a su alta cantidad de vitamina D, es el salmón. Además, también disminuye los niveles de colesterol malo y combate la hipertensión. Haz como la periodista y tómalo con queso fresco. ¡Cuídate mientras disfrutas!