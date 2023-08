¿Te sientes hinchada todo el día y necesitas resetear el organismo? Prueba con una bebida natural como la de Gloria Camila y además de ayudarte con la digestión, también te notarás mucho más desinflamada.

La hija de José Ortega Cano ha confesado que no puede vivir sin este preparado a base de fruta y verdura porque tiene muchos beneficios nutricionales para el organismo. Es ideal porque gracias a su bajo contenido calórico nos ayuda a no engordar y, encima, tiene muchas propiedades para mantener el abdomen firme. Suena bien, ¿verdad?

Se trata de una bebida a base de piña y apio, dos alimentos que le aportan algunas de las vitaminas que necesita en su día a día, pero que además mantiene su sistema inmunológico en perfecto estado.

Gloria ha revelado que es fan confesa de las bebidas naturales que hemos visto tomar a otras famosas, como Virginia Troconis que nos dio la receta de su bebida verde antiinflamatoria o, el batido depurativo de Marta López Álamo que es genial para no engordar. Pues bien, ahora la influencer hace lo propio con una bebida que es ideal para evitar los gases y el hinchazón.

El batido natural a base de piña y apio que toma Gloria Camila en ayunas

La receta de Gloria Camila es de lo más sana y sencilla que hay. Es un jugo de bajo contenido calórico que apenas aporta calorías. Entre sus muchas propiedades destaca que disminuye y mejora el estreñimiento, mejora las digestiones y tiene muchas propiedades antioxidantes por lo que es útil para eliminar toxinas acumuladas en nuestro cuerpo. Además, por su alto contenido en fibra le ayuda a ir al baño con regularidad.

Preparar este jugo es bastante fácil, lo primero que hace la joven es pelar la piña y cortarla en trozos, puedes usar solo la parte de la pulpa dejando de lado el centro, ya que esta zona suele ser más fibrosa, aunque también la puedes incluir en el jugo; una vez que tengas la piña lista también deberás cortar el apio en trozos, previamente lavado y desinfectado.Una vez tengas ambos ingredientes colócalos en la licuadora, exprime el jugo de un limón y agrega un poco de agua para facilitar el licuado y procesa todo junto hasta lograr un líquido uniforme.

Con esta bebida pierde peso y además, de forma rápida. Pero, cuidado, no debemos sustituir ninguna comida por una batido porque, aunque indiscutiblemente perderemos líquido o masa muscular, no estaríamos perdiendo gasa. Por lo que realmente estas bebidas no adelgazan, aunque sí ayudan a reducir la inflamación de las mucosas del estómago y facilitar la digestión. Por lo tanto, está bien que tomemos estos preparados naturales, siempre debemos combinarlos con una correcta dieta saludable con verdura, proteína y carbohidratos.