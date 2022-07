La relación entre Marta Riesco y Rocío Flores está mejor que nunca. A pesar de que al principio de que se descubriera la relación entre la reportera y Antonio David Flores la joven no quería ni hablar de ella y necesitaba su espacio para aceptar lo ocurrido, ahora están más unidas que nunca. Después de disfrutar del concierto de C. Tangana en el concierto celebrado en Marbella hace unos días, ahora ya tienen una nueva cita que las unirá: un festival en Madrid este fin de semana. Ambas mujeres han compartido los pases VIP que le han enviado la organización y que supondrá que de nuevo estén en el mismo espacio y tiempo juntas. Aunque, ¿volverán a ir las dos juntas como hicieron en el anterior concierto?

Ambas no se fotografiaron juntas en el photocall, pero ya os mostramos las imágenes de ambas y Antonio David Flores disfrutando del concierto. Además, una vez terminado el show, los tres se quedaron a tomarse algo en la zona chill out de la Starlite donde Marta Riesco dejó constancia de que Rocío Flores estaba con ella. Por si fuera poco, ambas han compartido en sus respectivos perfiles una fotografía en la piscina del hotel en el que se alojaron en Málaga con las que se puede jugar a las siete diferencias. Está claro que Marta y Rocío cada vez están más unidas, algo que alegra y mucho a Antonio David Flores.

Antonio David está encantado con la relación entre Marta Riesco y Rocío Flores

El ex colaborador de televisión ha encontrado la estabilidad al lado de la reportera. Aunque no ha sido un camino fácil, tal y como la propia Marta Riesco desveló en una romántica carta que compartió a través de sus redes. Sin embargo, no se rindieron y poco a poco van recuperando la normalidad que desde el principio ambos han ansiado. «El camino ha sido duro, y lo sigue siendo…hemos perdido mucho por el camino y hemos llorado hasta secarnos. Algunos nos tendieron la mano y otros solo querían sacar tajada. Nos faltó apoyo y comprensión y que la gente empatizase con nuestro amor», escribía la reportera junto a unas fotografías del ex colaborador de televisión.

Para Antonio David Flores lo más importante ahora es que su hija y su novia mantengan una relación cordial después de que la joven asegurara al comienzo que no quería hablar de ella. De hecho, al descubrirse la relación, Rocío Flores se mantuvo al lado de Olga Moreno, mostrándole su apoyo y estando de su lado en la vorágine familiar. Sin embargo, hace tiempo que no se les ve juntas y ya no hacen tantos planes como antes. Además, el hecho de que ahora la joven esté más unida a Marta Riesco las ha hecho mantener las distancias.