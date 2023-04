Joaquín Cortés, ingresado de urgencia tras perder el conocimiento

Desde el hospital y pegado a una botella de oxígeno que le ayuda a respirar, Joaquín Cortés ha comunicado la noticia. A sus 54 años, el bailaor acaba de hacer frente a un momento crítico que, afortunadamente, ha tenido un final feliz. Aunque tenía compromisos profesionales, su agenda se ha parado en seco y es que lo más importante para él es recuperarse y saber los motivos de su dolencia. "Empecé a estar bastante malo, tenía tos de pecho, cansancio, dolor de cabeza… Pero aún así estuve ensayando sin descanso semanas y pude bailar en Madrid y Barcelona. Hace días llevando a mi hijo Romeo al colegio empecé a toser, y me quedé aturdido mientras conducía, me asusté, pero se me pasó…", ha comenzado diciendo en un relato capaz de poner los pelos de punta. No tanto por lo que tiene, sino por lo que podía haber pasado.

Joaquín Cortés pensó que era algo sin importancia, pero cuando estaba conduciendo necesitó ayuda de su mujer, pues él era incapaz de mantener a su familia a salvo. "El otro día llegué a Madrid de la rueda de prensa de San Sebastián y al volver del aeropuerto a casa de nuevo empecé a toser, pero esta vez le tuve que pedir a Mónica que me cogiera el volante porque de pronto no veía nada…Moni cogió el volante en mitad de una curva, menos mal, fueron momentos de angustia, pero sólo duraron segundos, minutos", explica. Días después volvió a suceder lo mismo, de hecho, perdió el conocimiento, una situación límite por la que fue trasladado a urgencias. "Estaba jugando con mis hijos y ya directamente me desvanecí. Llegué a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre", apunta. Si bien no ha especificado cuánto tenía él, lo que sí se sabe es que el porcentaje saludable es entre el 95 y el 100%. Es cuando está por debajo del 90% cuando se produce hipoxemia, siendo por debajo del 80 hipoxemia severa.

En ese momento decidieron ingresarle y hacerle incesantes pruebas médicas que expliquen su estado. Una hospitalización en la que está acompañado por sus seres queridos, quienes muy preocupados por lo sucedido esperan que pronto se dé con la tecla y sepan cuál es el diagnóstico. "Desde entonces, me están haciendo pruebas de cardiología, neurología y neumología. Estoy con antibiótico y oxígeno. Mañana me van a hacer una broncoscopia, y después me van a poner un holter durante horas o días… aún no lo sé. Así hasta que sepan que me está pasando…Agradezco a cada profesional de cada especialidad que esté indagando para saber el origen de los síncopes…", ha asegurado. Obligado a estar recluido, Joaquín Cortés lleva varios días sin tener contacto ninguno con sus hijos. Eso sí, espera que esto pronto pase y pueda retomar su vida lo más pronto posible.

La imagen, que él mismo ha compartido, ha impactado a sus seguidores. Tanto que muchos de ellos le han mandado todo su apoyo en el universo 2.0, destacando el de Loles León que le dice "que te pongas bueno", Antonio Carmona que le recuerda "te esperamos pronto recuperado y en el escenario" o Hiba Abouk que le manda un emotivo mensaje. "Mucho ánimo, te vas a recuperar muy pronto , vas a tener a tus niños entre tus brazos y nos vas a deiletar con tu arte", escribe la actriz. Otros como Roberto Leal, Estrella Morente, Mar Flores o Toñi Moreno también le han mostrado todo su cariño. Ahora él ha tranquilizado a todos desvelando que el equipo médico del hospital en el que se encuentra está haciendo todo lo posible para saber qué le sucede y ponerle remedio lo más pronto posible.