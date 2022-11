Con la llegada del frío comienzan a apetecer los platos calientes, los de cuchara, donde el cocido madrileño es uno de los grandes referentes. Hay una receta básica, aunque en cada hogar se hace un cocido distinto, pues hay quien le gusta añadir un ingrediente, mientras que otros optan por eliminar aquellos que menos les agradan. Por eso, en cuestiones de cocido, cada uno puede sentirse libre de experimentar y dejarse seducir por la receta que más le seduzca. Como propuesta, Gustavo González ha querido ofrecer su particular forma de hacer el cocido madrileño en casa y que seguramente sea uno de sus platos estrella.

Gustavo González ha sorprendido a propios y extraños al mostrar sus dotes culinarias y ha querido hacerlo con “uno de mis platos favoritos”, como el mismo excolaborador de ‘Sálvame’ adelanta, aunque ya ha demostrado su buena mano con el arroz. El cocido parece ser el mejor plató en su hogar. Primero por el gusto que le sacan y también del provecho que le dan, porque gracias al caldo logran comer varios días, lo que abarata el proceso de compra y elaboración de los platos que pone sobre la mesa. Pero entremos en materia y veamos cómo hace Gustavo González el cocido madrileño.

“Cocido madrileño. Uno de mis platos favoritos. Además de maravilloso y barato siempre hago bastante. El caldo sobrante lo congelo para sopas y otras recetas. La carne sobrante la uso para croquetas y los garbanzos para hacer “ropa vieja”, con un sofrito de ajos, pimentón y un poco de tomate frito”, comienza a presentar su receta Gustavo González, que enumera los ingredientes que lleva: “Medio kilo de garbanzos (los pongo en remojo una noche antes), una zanahoria, dos patatas, unas cuantas judías verdes, punta de jamón, tocino, un trozo de panceta ahumada, medio pollo (mejor gallina), carne de morcillo, costilla de ternera, hueso de rodilla de ternera, espinazo de cerdo, un chorizo y morcilla oreados, medio repollo y fideos para la sopa”. Una vez que tenemos todo listo, comencemos a seguir sus pautas…

“Cuezo los garbanzos con todas las carnes a fuego lento con la cazuela tapada para no evaporar. A los 40 minutos añado la patata y la zanahoria. Cuando estén los garbanzos casi al punto, añado el repollo y las judías verdes. El repollo no debe hacerse demasiado. Voy desengrasando con una espumadera. Con el fuego apagado meto el chorizo y la morcilla. No quiero que se hagan mucho para que no se deshagan y no tinte el caldo. Separo caldo, carnes y verdura (a veces uso redes para la cocción y facilitar esta tarea), el repollo lo sofrito con un diente de ajo y una pizca de pimentón dulce) me salieron más de 3 litros de maravilloso caldo, maná, elixir de los dioses. Con el caldo hago la sopa y rectifico la sal (con el espinazo y punta de jamón necesita muy poco) ojo, la sal solo realza el sabor y con las carnes, huesos y verdura, sabor tiene a raudales”.

Una vez elaborado el cocido madrileño con la receta que propone el periodista, Gustavo González ha querido dar detalles sobre cómo le gusta a él personalmente dar buena cuenta de uno de sus platos favoritos: “Se puede comer todo junto o por separado. Yo me zampo un plato de sopa primero y luego los garbanzos, carne y verdura con otro cazo de sopa. Y mojo para como un descosido. Cuando como cocido, no ceno. ¡A disfrutar!”.