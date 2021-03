Son naturales, nutritivos y saludables. ¡Los zumos de fruta están de moda! Y los de verduras crudas tienen múltiples beneficios. ¡Atenta!, solo necesitas una licuadora.

Los zumos de frutas son muy sanos y además permiten ser creativo en cuanto a las mezclas y sabores. Aportan un buen número de vitaminas, antioxidantes y minerales.

Con o sin piel

Aunque el interior de las frutas es rico en vitaminas, lo cierto es que cuando retiramos la piel se pierden la mayoría de ellas. Además, la piel de las frutas es especialmente rica en fibra soluble, un nutriente que incrementa la sensación de saciedad. La piel de las manzanas o de las peras son de las más ricas.

Con o sin pulpa

Aparte de la piel, la zonacarnosa de la fruta también contiene fibra y otros nutrientes. El zumo de naranja aporta flavonoides y vitamina C, y es un buen ejemplo de los beneficios que para la salud tiene la pulpa.

¿Hacer y tomar?

La vitamina C es un micronutriente muy inestable ante el calor, la luz solar, la exposición al aire y la humedad, por eso, siempre se recomienda no beber un zumo natural mucho después de su elaboración. Los zumos pueden aguantar hasta 12 horas sin que se pierda totalmente el contenido de vitamina C.

6 combinaciones, con 6 beneficios

Enérgetico: 100 gramos de zanahorias licuadas y después batidas con 1 plátano y 1 aguacate. Este zumo permite recuperarse rápidamente de la fatiga. Es aconsejable tomarlo antes o después de realizar deporte. Quemagrasas: pomelo pelado y 200 gr de piña. El pomelo actúa como diurético y laxante. Sus componentes amargos estimulan la actividad del hígado y los riñones favoreciendo la eliminación de toxinas y líquidos. La piña también es otra fruta muy diurética. Relajante: Batir 1 plátano y 2 kiwis. El plátano es rico en triptófano (aminoácido que utiliza el cerebro para producir serotonina que relaja el sistema nervioso e induce el sueño). Ambos son ricos en magnesio, útil en caso de estrés. Rico en calcio: 100 gr de lechuga, 7 u 8 hojas grandes de col verde, 50 gr de escarola, 1 manzana. Las verduras de hoja verde destacan por su alto contenido en calcio. Abrir el apetito: 100 gr de melón maduro, 1 naranja, 2 mandarinas y 50 gr de lima. Batirlo o licuarlo. Esta combinación lleva a la producción de ácidos estomacales que estimulan la sensación de hambre. El consumo de estas frutas además hace que sea fuente de vitaminas A y C. Bronceador: 150 gr zanahorias, 1 tomate, 100 gr de pimiento rojo. Su alto contenido en betacaroteno aumenta la producción de melanina en la piel y acelera el bronceado. Una solución para no abusar del sol.

Zumos por colores

Rojos: Los zumos con frutas y verduras de color rojo son ricos en antioxidantes, reducen los signos de envejecimiento y descienden los niveles de colesterol malo. Estos zumos pueden elaborarse con tomate, pomelo, sandía, frutos rojos, grosellas, ciruelas, cerezas o arándanos.

Verdes: La mayoría de los zumos de color verde están llenos de nutrientes que ayudan a hacer la digestión y a reforzar el sistema inmunitario. Además previenen los problemas de tensión arterial alta. Pueden llevar pera, manzana, kiwi o espinacas.

Gelatina de frambuesas

1 tarrina de frambuesas

el zumo de 1 limón

1 cucharada de agar agar en copos

1 vaso de agua

azúcar

150 gr. de azúcar

100 gr. de miel

100 gr. de mantequilla

1 copa de kirsch

1/4 kg. de peras en almíbar

Triturar las frambuesas con el zumo de limón y el azúcar y colarlo para suprimir el granillo. Disolver los copos de agar agar en agua caliente, fundirlo y añadirlo a la salsa de frambuesa.

Repartir la mezcla en el fondo de 4 copas y guardaren la nevera para que cuaje. Peras: Disolver el azúcar con la miel en un cazo, acercarlo al fuego y mover hasta conseguir un caramelo.

Añadir la mantequilla e incorporar el kirsch y las peras cortadas en dados con su almíbar, cocerlo unos 5 minutos y enfriar. Poner las peras sobre la gelatina de frambuesa y servir.