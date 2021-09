Es una proteína que llevan los cereales y que está presente en muchos de los alimentos que consumimos cada día. Pero a veces hincha y sienta mal. ¿Debemos suprimirlo de nuestra dieta?

El gluten es una proteína vegetal presente en la semilla de cereales como el trigo, el centeno y la cebada, combinada con almidón. Esta proteína es la responsable de la elasticidad de la masa de harina por ejemplo, y confiere la consistencia elástica y esponjosa de los panes y masas.

¿SOY INTOLERANTE?

Lo normal es que se tolere bien, pero hay personas a las que les sienta mal. Se hinchan, hacen digestiones más pesadas… La enfermedad celíaca (EC) es un intolerancia permanente al gluten del trigo, cebada, centeno y probablemente avena que se presenta en aquellas personas predispuestas genéticamente.

Se caracteriza por una reacción inflamatoria en la mucosa del intestino delgado que dificulta la absorción de macro y micronutrientes.

¿QUÉ SÍNTOMAS TIENE?

Pérdida de peso y de apetito, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal, pérdida de masa muscular, retraso del crecimiento, alteraciones del carácter (irritabilidad, apatía, introversión, tristeza), dolores abdominales, meteorismo, anemia por déficit de hierro resistentes a tratamiento. Sin embargo, tanto en los niños como en los adultos, los síntomas pueden ser atípicos o estar ausentes, lo que dificulta el diagnóstico.

¿DEBEMOS COMER SIN GLUTEN?

No, las personas que necesitan eliminar el gluten de su dieta son solo aquellas que presentan la enfermedad celíaca. Esta afecta a un número relativamente pequeño de personas, aproximadamente de un 0.5 a un 1% de la población. Para saber si lo eres, debes hacerte análisis específicos. Si lo eres, eres celíaco.

¿ES HEREDITARIO?

Quien tiene un familiar cercano celíaco tiene una probabilidad de 1 entre 10 de serlo también.

¿HAY TRATAMIENTO?

Su tratamiento consiste en el seguimiento de una dieta estricta sin gluten durante toda la vida. El celíaco debe basar su dieta en alimentos naturales y evitar, en la medida de lo posible, los alimentos elaborados y/o envasados, ya que en estos es más difícil garantizar la ausencia de gluten.

¿QUÉ PUEDES COMER?

Un alimento que habitualmente se elabora con cereales con gluten, se transformar en apto para celíacos al sustituir los cereales no permitidos y sus derivados por otros ingredientes sin gluten. La pasta, el pan, las galletas, etc. Busca la leyenda, el sello o la indicación “Sin gluten”, y asegúrate que no lo tiene mediante la lectura de los ingredientes de la etiqueta.

¿ES UNA MODA?

La moda de desterrar todo aquello que contenga gluten se ha comenzado a extender y cada vez es más frecuente que personas que no son celíacas consuman alimentos sin gluten. Los médicos aseguran que no tiene sentido una dieta sin gluten para aquellos que no sufren celiaquía, al revés, puede ser perjudicial.

GLUTEN Y FIBRA, ¿ES IGUAL?

No es igual, pero si tienen relación. Los productos sin gluten no suelen estar enriquecidos con vitaminas y tienen mucha menos fibra dietética que un producto de cereal integral. La dieta actual es deficitaria en fibra, por lo que esta moda aumentará el problema.

Alimentos SIN GLUTEN

Huevos

Frutas y legumbres

Azúcar y miel

Leche y derivados

Carnes, vísceras y embutidos

Pescados y mariscos

Verduras, hortalizas y tubérculos

Arroz, maíz, tapioca, y sus derivados

Aceites y mantequillas

Café, infusiones y refrescos de naranja, limón y cola

Vinos y bebidas espumosas

Frutos secos crudos

Sal, vinagre de vino, especias

Alimentos CON GLUTEN