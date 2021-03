Con sus infinitas variedades, sus vitaminas y su delicioso sabor, son uno de los alimentos más completos. Le llaman la fruta milagro, ¿sabes por qué? Aquí te contamos algunos secretos que quizás no sepas.

Esta fruta es una joya. Tanto que los ingleses tienen incluso un refrán para hablar de sus excelencias: «An apple a day keeps the doctor away» (una manzana al día mantiene al médico lejos). Y eso es algo en lo que coinciden todos los estudios, el consumo de fruta es indispensable en una dieta sana y equilibrada, y no hay nada más fácil que tomarse una manzana.

Contiene PECTINA, una fibra natural que te ayuda a reducir el colesterol y también a controlar la diabetes, porque reduce la glucosa en sangre. Por su alto contenido en fósforo, la manzana es también un cómodo y eficaz sedante natural, que nos puede ayudar a conciliar el sueño. Ese mismo fósforo nos ayuda a mejorar la memoria y a activar las funciones cerebrales. Es un antiácido natural gracias a la GLICINA. Protege el estómago, favorece la digestión y actúa también como un laxante suave. El valor vasodilatador de la histidina presente en las manzanas las convierte en un buen aliado para rebajar la presión sanguínea en algunos casos de hipertensión. No es frecuente que cause alergias, aunque, eso sí, debes evitar ingerir las semillas, que como en muchas otras frutas contienen niveles mínimos de cianuro. Algunos estudios médicos confirman que uno de los flavonoides presentes en la manzana, la floridzina, ayuda a disminuir los riesgos de desarrollar osteoporosis, al aumentar la densidad ósea. Una investigación de la Universidad de California demostró que las manzanas y el jugo de manzana pueden ayudar a reducir el proceso de oxidación asociado con la formación de placa que conduce a enfermedades del corazón. Parece una contradicción, pero ayuda a controlar la diarrea y el estreñimiento. En puré, asada o hervida en el primer caso, y entera y con piel en el segundo. Un truco para que puedas conservarlas hasta 5-6 semanas es introducirlas en una bolsa de plástico y rociarlas cada semana con agua.

HAY MILES DE VARIEDADES

Literalmente. De hecho, es imposible calcular cuántas variedades existen y las cifran varían entre las 5.000 y 15.000, aunque, obviamente, las que llegan a los mercados son muchas menos. Pero eso sí, todas tienen algo en común: son una fuente de vitaminas y proteínas esenciales para nuestra salud. Ayudan a controlar el colesterol, favorecen el tránsito intestinal y tienen efecto saciante, ¿qué más se puede pedir?

PERO ES QUE, ADEMÁS, están riquísimas, solas, en zumo o utilizadas en millones de recetas tanto dulces como saladas. Las hay dulces y ácidas, más jugosas o más secas… Y si dicen que los alimentos entran por los ojos, no hay duda de que las manzanas seducen con sus colores brillantes: rojos, verdes, amarillos o naranjas. No es de extrañar que Adán y Eva cayesen en la tentación o que la leyenda diga que fue una manzana la que le descubrió a Newton la Ley de la Gravedad…

Qué podemos hacer con las manzanas

Admiten cualquier variedad, aunque las más dulces, como Reineta o Golden, son las más empleadas. SIDRA Para elaborarla se pueden llegar a usar hasta cientos de variedades de manzanas de sidra distintas. Combinando de manera adecuada las manzanas ácidas, dulces y amargas, conseguimos un equilibrio en el sabor de nuestra sidra.

Recetas:

Bizcocho de manzana

Ingredientes:

3 manzanas Golden

1 vaso de aceite

2 vasos de leche

2 cucharadas de leche en polvo

3 vasos de azúcar

4 huevos

5 vasos de harina

1 sobre de levadura en polvo

ralladura de limón

azúcar glas

Preparación:

Engrasar y enharinar un molde rectangular, ancho y profundo. Batir en la batidora de varillas los huevos, el azúcar, la ralladura, el aceite y los dos tipos de leche, hasta conseguir una crema esponjosa y con relieve.

Fuera de la batidora, añadir la harina tamizada con la levadura y llenar 3/4 partes del molde. Pelar las manzanas, sacar los corazones, cortar, rallar y añadir a la masa.

Cocer el bizcocho en el horno a 180º unos 25/30 min. La manzana se hunde ligeramente y queda integrada en el bizcocho. Comprobar que está cocido y servir templado, espolvoreado de azúcar glas.

Manzanas rellenas estilo apple strudel

Ingredientes:

4 manzanas Golden

4 cucharadas de vino de Jerez dulce

2 cucharadas de mantequilla

1/2 vaso de vino blanco

los corazones de las manzanas

Relleno: 100 gr. de galletas

Preparación:

Lavar las manzanas, sacarles el corazón y dar un corte a la piel en sentido circular cerca del orificio superior. Ponerlas en una bandeja de horno y colocar en el centro la mantequilla, el vino dulce y terminar de rellenar el orificio con el refrito de galletas.

Relleno: Poner en un vaso las pasas a remojo del brandy. Triturar las galletas o pasarles el rodillo por encima, y mezclarlas con el azúcar. Freírlas en la mantequilla, añadir las pasas y las nueces picadas.

Cubrir la superficie de las manzanas con el resto de mezcla de galletas fritas. Colocar los corazones en la base de la fuente y regar con el vino blanco e introducir la fuente en el horno durante 45 minutos a 180º C. Servirlas con su salsa.