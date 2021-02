Hoy, 9 de febrero, se celebra en todo el mundo el día internacional de la pizza. Y vamos a celebrarlo compartiendo contigo algunas de nuestras recetas.

Hay días que son bastante más sabrosos de celebrar que otros y hoy parece ser uno de ellos. Porque hoy se conmemora el día internacional de la pizza, un plato conocido en todo el planeta y que es el favorito de una gran parte de la población. Y ¿Qué mejor forma de festejarlo que preparar una?

Masa de pizza

Podéis elaborarla en casa a vuestro gusto. Para ello podéis hacer uso de nuestra receta de masa, con todos los trucos para que os salga perfecta. Porque la base de esta receta no puede ser más sencilla: harina, aceite y agua. Solo hay que tener paciencia, amasar con cuidado y dejarla reposar para que crezca y estará lista para estirar y meter en el horno. Ver receta de masa de pizza

Pizza calzone

La pizza acepta casi tantas versiones como comensales, pues lo mismo puede hacerse al estilo tradicional, que con una vuelta de tuerca como es la Calzone, toda una institución en Italia. Ver receta de pizza calzone

Flammkuchen o pizza alemana

Incluso podéis alejaros de la receta original y probar variedades de otros países, como la Flammkuchen. La elaboración de la masa en la versión alemana de la pizza no difiere en exceso de la de sus homólogas italianas o estadounidenses, estando la gran diferencia en los ingredientes que se ponen por encima, ya que no lleva tomate. Ver receta de flammkuchen o pizza alemana

Pizza vegetal

Los vegetarianos y veganos también tienen su hueco en una fiesta cuyos orígenes son bastante recientes, aunque esto no ha hecho mella en su popularidad. Probablemente porque es un plato tan universal como versátil que gusta en todo el mundo. Ver receta de pizza vegetal

Una fiesta internacional

La pregunta que surge es ¿por qué el 9 de febrero es el día internacional de la pizza? Pues aunque parezca mentira, la respuesta no la tenemos que buscar en Italia, sino en Estados Unidos. A pesar de que los italianos inventaron el famoso plato y celebran su día el 19 de enero, los norteamericanos sienten la pizza tan suya que han implantado esta fiesta en febrero.

La pasión de los estadounidenses con la pizza es tal, que son el primer consumidor a nivel mundial. De los 5.000 millones de pizzas en se consumen en todo el planeta al año, ellos se encargan de 650 millones, todas fabricadas en alguna de las 60.000 pizzerías que hay a lo largo de todo el país.

Pero aún hay más, el amor de los estadounidenses por esta plato hizo que en 2011 hasta hubiera una petición formal en Washington, ante el Congreso, para que fuese declarada como ‘vegetal’. Todo para evitar que desapareciera de los menús escolares cuando estos se revisaron para hacerlos más saludables y se catalogó a la pizza como comida grasa y poco saludable.

Un plato equilibrado

Si bien es cierto que la gastronomía estadounidense no se caracteriza precisamente por apostar por platos sanos y bajos en calorías, la pizza puede no ser considerado comida basura. O al menos merece que esta consideración no se haga a la ligera, puesto que en sus versiones europeas, con una base de harina que apenas tiene unas cucharadas de aceite de oliva, y que va aderezada con vegetales, tiene un contenido calórico bastante más bajo que otros platos no tan populares. Las kilocalorías por ración (de unos 100 gramos) bajan a unas 250 si nos alejamos de las versiones comerciales e industriales.

Por ello, es posible disfrutar del día de la pizza y hacerlo además, de manera saludable. Así que, si quieres darte el capricho, hoy es el día.