The Green Spot, por cuarto año consecutivo en el Top 3 de Best Vegetables Restaurants de España y en la lista de los mejores del mundo. The Green Spot celebra el premio inaugurando en la Diagonal a principios de octubre.

El restaurante The Green Spot del grupo En Compañía de Lobos y creado por Tomás Tarruella, se alza como uno de los mejores vegetarianos del mundo. Así lo ha certificado la We’re Smart Green Guide, una de las guías de referencia en el sector que ayer publicaba el Top 100 mundial de restaurantes especializados. En 2021, The Green Spot es el segundo mejor restaurante español de la lista de Best Vegetables Restaurants del mundo, en la que ocupa la posición 29 global. Además, el restaurante se mantiene por cuarto año consecutivo en el Top 3 de los mejores restaurantes de España. The Green Spot cuenta además con la máxima distinción de 5 radishes, estrellas que sirven a la organización para valorar a los restaurantes y sus propuestas en base en la utilización de ingredientes de temporada, porcentaje de fruta y vegetales existentes en el menú y además de los criterios y prácticas de sostenibilidad de cada restaurante. Los criterios son exigentes pero The Green Spot es uno de estos restaurantes que mezcla investigación, innovación y calidad en una propuesta plant based para todos y con consciencia. 2016 Tomás Tarruella ideó este nuevo concepto de restaurante basado exclusivamente en el mundo vegetal para todos los públicos y se rodeó de un equipo encabezado por el chef Marcelino Jiménez y Julia Kleist. Desde entonces The Green Spot ofrece una carta de propuestas que se van adaptando a los ingredientes de temporada. La inspiración de los platos viene de diferentes cocinas del mundo, desde la japonesa a la árabe pasando por la india, la mexicana, la latina o la del sudeste asiático. The Green Spot es un food lab, un equipo de personas con talento que está constantemente investigando, experimentando y creando para sacar partido a todo lo que las verduras y vegetales nos pueden ofrecer. Aquí uno viene a disfrutar, tanto si es vegetariano como si no lo es. The Green Spot abre un jardin en la Diagonal a principios de octubre. HORARIOS Abierto todos los días

Horario restaurante: de 13:00 a 17:00 y de 20 a 0:30h

Horario cocina: de 13 a 16h y de 20:00 a 23h THE GREEN SPOT: www.encompaniadelobos.com

T. 938 02 55 65

Carrer de la Reina Cristina, 12, 08003 Barcelona

