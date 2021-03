Nuria Fergó es una de las cantantes más queridas del panorama musical pero no sabíamos que cocinaba tan bien. Descubre su receta de pollo con salsa.

Hace poco nuestro compañero Iván Reboso entrevisto a Nuria Fergó dónde nos desvelo su debilidad a un plató estrella en su casa: El pollo.

Hablamos de estar tres meses encerrada, ¿Dónde has pasado más tiempo?

Pues, por supuesto, en el salón. Y en la cocina. Ha sido una barbaridad. Me ha entrado

el gusanillo de la gastronomía.

Antes de la pandemia, ¿eras así de cocinillas?

He cocinado siempre, incluso cuando vivía sola. Pero cosas fáciles: pollo a la plancha, cosas

hervidas… cosas que no tenían ningún secreto. Pero ahora, al estar tanto tiempo en la cocina, empecé a probar recetas nuevas y he descubierto que me encanta, porque me relaja. Me olvido de mis cosas. El pollo a la naranja me sale riquísimo, y los taquitos de pavo con cebolla de escándalo. Aunque para ser sincera, la repostería es lo que mejor se me da.

Pues aquí os dejamos su receta del «POLLO EN SALSA» que ha compartido la cantante en sus redes sociales dónde asegura que la ha salido riquísima.

Muslos de pollo en salsa

Ingredientes: