El 51% de los padres españoles intenta reducir la presencia de carne en las meriendas de sus hijos, sustituyéndola por alternativas vegetales.

Con la vuelta al cole a punto de comenzar, regresa uno de los momentos más esperados por los niños: la merienda. El bocadillo y el sándwich se mantienen como la opción más elaborada para estas comidas por casi la mitad de los padres españoles (48%), seguido de la fruta (30%) y las galletas o bollería (15,2%).

Así lo revela el estudio ‘Hábitos de las meriendas en las familias españolas’ elaborado por Tulipán, marca de margarina vegetal que lleva más 70 años acompañando a las familias en este momento tan importante del año como es el regreso a las aulas de los más pequeños.

● El popular bocadillo o sándwich sigue siendo la opción más frecuente de los niños (48%), seguido de la fruta (30%) y las galletas o bollería (15,2%)

El estudio, realizado entre 1.000 padres y madres en España con hijos en edad escolar, también confirma que la merienda a la salida del colegio es la comida que mejores recuerdos trae de la infancia al 45% de los españoles. Un popular tentempié que ha evolucionado a lo largo de los años, y es que ahora el 51% de los padres aseguran que intentan darles menos carne a sus hijos, sustituyéndola por frutas o verduras, frente a un 9% que prefiere opciones cárnicas y un 36% al que le es indiferente.

Por su parte, solo el 15% suele optar por dar a sus pequeños galletas y bollería, pese a que casi la mitad (47%) cree que es la opción favorita de los niños, seguida de los bocadillos o sándwiches (32%). Respecto a quién se encarga de preparar la merienda, las madres siguen siendo las principales cocineras (65%), seguido de los padres (17%) y los propios niños (14%).

● La merienda a la salida del colegio, la comida que mejores recuerdos trae de la infancia al 45% de los españoles

La importancia de los ingredientes

En una era en la que la sociedad apuesta cada vez más por hábitos saludables, el 65% de los padres considera que la merienda es clave en la alimentación y desarrollo de sus hijos, frente a un único 1% de padres que no da de merendar a sus hijos. Pero no todo vale ya, con respecto a los ingredientes, la amplia mayoría coincide: el 95% asegura que prefiere que estos sean naturales y el 55% valora muy positivamente que no contengan aceite de palma, siempre y cuando mantengan su sabor.

En este sentido, desde Tulipán acaban de renovar la receta de dos de sus productos más icónicos: Original y Con Sal. En concreto, estos productos han sido actualizados con una nueva receta que mejora el sabor de siempre de Tulipán pero sin aceite de palma y con 100% ingredientes naturales. Además, contiene vitaminas A, D y E, esenciales para un correcto funcionamiento del organismo.