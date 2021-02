Cómo una influencer más, Genoveva Casanova nos enseña hoy una receta riquísima de su mejico lindo que de dónde ella es origen.

La receta que nos presenta la Duquesa de Salvatierra es «Mole de olla», una receta típica mejicana que tiene varias opciones de preparación y que nos empieza a narrar de esta manera en sus redes sociales:

«Hola a todos, les cuento que hoy amanecí con un poquito de nostalgía de mi mejico, así que decidó que voy a cocinar, jajaj a ver que tal se nos va. Ehhh este voy a hacer mi receta favorita de mi mama, ok? o sea lo que más me gusta cada vez que me voy a Mejico me lo prepara en cuanto llegue en olla así calentito con tortitas hmmm… A ver, espero que les guste, a ver que tal nos va jajajja»

Esta receta puedes realizarla con carne, aves o cambiar los ingredientes por verduras.

La receta original se hace con chamorro de res que contiene tuétano y es una fuente de Vitamina C natural, por eso es un plato muy contundente y perfecto para las épocas de frío.

El «Mole de olla» es una variedad de sopa con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y ayuda a mantener y reforzar el sistema inmunitario. Además, su mezcla de carnes, verduras y chile le otorgan propiedades depurativas para el organismo.

Receta de Mole de olla por Genoveva Casanova

Ingredientes

Paquete de carne para guisos (puedes ser de ternera o de cerdo)

Un paquete de tuétanos (si no te gusta no lo hace falta)

5 tomates

3 ó 4 mazorcas de maíz

Un paquete de judías finas

1 calabacín

Media cebolla

1 diente de ajo

2 hojas de laurel

Epazote (especia mexicana que encuentras en «100 por Cien México»)

Una bolsa de chile guajillo.

El toque de Genoveva Casanova

«Recuerden que el sabor depende mucho del gusto de cada persona. Yo suelo ponerle varias hojas de laurel, epazote, bastante sal, mucho chile y a veces cubito de Avecrem o Knorr Suiza. Como el chile Padilla no pica casi nada, también le añado 2 cucharaditas de salsa Machita… también lo venden en «100 por cien mexico».

Vayan probando conforme estén cocinando y vayan poniendo según su gusto.

Ojala les guste!!!!!»