Hay famosos que además de su profesión, tienen otra frustrada: la de cocineros. Estas cinco estrellas son un buen ejemplo de ello.

Hay quien entiende la cocina como una profesión. Una muy dura, por cierto, con horarios imposibles y grandes esfuerzos. Hay quien la ve como algo necesario, pues no nos queda otra que cocinar y aprender si queremos comer bien y comer sano. Pero hay quien, además, la ve como un oasis.

Y esto pasa entre la población general pero también entre los famosos. Hay algunos que confiesan sin problemas que no saben ni freír un huevo, pero hay otros que podrían dedicarse a la cocina de manera profesional, no solo porque les guste sino porque además saben mucho y tienen una mano increíble.

En nuestro país muchos han descubierto esa faceta gracias a su participación en formatos como ‘Masterchef Celebrity’, pero los famosos españoles no son los únicos que saben dar el todo por el todo ante los fogones. Cantantes, deportistas y actores disfrutan de la cocina como auténticos chefs y descubrir a algunos de ellos ha sido toda una sorpresa.

Eva Longoria, una mujer que no se desespera

Algunos, como Eva Longoria, no esconden su felicidad en la cocina. La actriz, que saltó a la fama por su papel en ‘Mujeres Desesperadas’, adora cocinar para sus amigos. De hecho, sus reuniones en casa son famosos entre quienes la rodean. Y se le da muy bien preparar platos.

Tanto es así que en 2011 sacó al mercado ‘La cocina con Eva: cocina con amor para la familia y los amigos’, un libro de recetas en el que recopilaba algunas de sus favoritas. Además, se ha dejado ver en diferentes platós en los que no le ha importado demostrar que efectivamente sabe cocinar y que le encanta.

Gwyneth Paltrow, de Talavera a Hollywood

El de la actriz Gwyneth Paltrow es otro de esos casos curiosos. La estadounidense habla perfectamente nuestro idioma porque pasó los veranos en la localidad toledana de Talavera de la Reina durante su adolescencia. Pero parece que aquí no solo aprendió español, también algunas recetas que replica en su casa.

Y la cosa no queda ahí, porque además de sacar varios libros de cocina, grabó junto al chef italoamericano Mario Batali un programa gastronómico llamado ‘Spain on the road’. En él, como imaginarán hacía un recorrido por la gastronomía de nuestro país –pasó por 10 comunidades autónomas- y contaba las bondades de nuestra gastronomía. Algo que se antojaba lógico, para una apasionada del sabor que define España como su ‘segunda casa’.

David Beckham, del balón a los fogones

El caso del deportista británico quizá no sea tan conocido. El futbolista aprovechó su retirada del deporte para centrarse en otras pasiones y así mejorar. Y vaya si lo ha hecho. David sorprendía hace unos meses a los espectadores ingleses cocinando con Gordon Ramsey, uno de los chefs televisivos más conocidos.

Ahora los rumores apuntan a que el asunto va más allá y hasta se habla de que podría protagonizar un programa de cocina como presentador. De momento no hay nada confirmado, pero el verano pasado se hablaba de que podía estar en conversaciones con Netflix y la BBC.

Taylor Swift un dulce entretenimiento

Lo de la cantante Taylor Swift no va tan lejos. Es más algo que le gusta hacer en la calma de su hogar y que tiene a sus amigos encantados. Por lo visto su especialidad son las galletas, así que en sus reuniones nunca faltan unas cuantas cookies hechas por ella misma, que se encierra en la cocina entre gira y gira a desestresarse.

Aunque si hay alguien que sepa de esta faceta de Swift, sin duda, es otra gran cocinera que hasta tiene un programa, la también cantante Selena Gómez. Ella la acogió en su programa para preparar juntas unos cuantos platos y contar mientras tanto sus anécdotas.

La bachata rosa de Juan Luis Guerra

El cantante dominicano es otro de los que entiende tanto de comida que para él ha dejado de ser una afición para convertirse en una oportunidad de negocio. De hecho, en 2016 montó un restaurante en Punta Cana que, como no podía ser de otro modo, se llamó Bachata Rosa. Ahora ha cambiado de nombre, para llamarse SGB Punta Cana pero en él, por supuesto, nunca falta la música.