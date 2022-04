Durante el año, siempre esperamos que lleguen los días más señalados para poder disfrutarlos en familia, con amigos y con nuestros conocidos. El día de la Pascua, es uno de esos días ya que marca el final de la Semana Santa y dónde en otros países, marca también el calendario escolar y laboral dónde los más pequeños tienen una semana de vacaciones y todo el mundo ha podido disfrutar de un suspiro y unos días libres para evadirse de la rutina.

Además, La Pascua conmemora la muerte y resurrección de Jesús, el hijo de Dios por lo que es una fiesta muy importante del calendario cristiano.

Es por eso por lo que este día se celebra por todo lo alto y las familias se reúnen para disfrutar de una buena comida, una merienda o una cena con todos los seres queridos, dónde sin duda, no puede faltar un buen postre. En Semana Santa, un dulce muy típico que no pasa desapercibido y que todo el mundo corre a comprarlo es el huevo de pascua. Un postre que los pasteleros de época comenzaron a elaborarlo utilizando distintos ingredientes, primero fue el azúcar y después el chocolate, aportándole un sabor rico y delicioso.

En estos días, los niños se entretienen y dan rienda suelta a su imaginación decorando y pintando los huevos de pascua a su gusto, con pinturas y lápices de colores. Además, una vez acabados, juegan con ellos haciéndolos rodar, lanzándolos por el aire o comparándolos entre ellos para ver cuál ha sido el más original.

No obstante, no sólo se utilizan estos postres para jugar entre los más pequeños sino también como un detalle para regalar a un ser querido. Hay lugares dónde es tradición hacerlos en casa, decorarlos y regalarlos. Existen tantas técnicas para decorar Huevos de Pascua como creatividad de las personas y por supuesto de los niños. No existe una norma establecida.

Celebrar la Semana Santa es una tradición y las regiones de Cataluña y Valencia son expertas en la elaboración de estas figuras de chocolate. En los supermercados MERCADONA de toda España puedes encontrar una amplia gama y muy variada de este dulce favorito de los «Jefes» de nuestras casas, desde sin gluten hasta sin azúcares, también encontrarás huevos de pascua rellenos de mousse de chocolate, de avellana o de otros frutos secos. ¡Y no te olvides de los huevos de chocolate Maxi con sorpresa dentro!

DISFRUTA ESTAS FIESTAS DE SEMANA SANTA CON LA GAMA DE PRODUCTOS QUE ENCONTRARAS EN LOS SUPERERDACOD MERCADONA QUE SON MUY VARIADAS.