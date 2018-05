Las vacaciones que esperabas están aquí.

Nuestro cuerpo y nuestra cabeza nos piden a gritos que desconectemos y disfrutemos de estos días. Pero ¿será posible?

A lo mejor desde que planteaste el destino ya ha habido más de un roce porque tus gustos y tus prioridades no siempre son las de tus hijos y de tu pareja. Otras veces nos estresamos más que descansar.

Atascos, retrasos en los transportes, zanjar las tareas antes de cerrar la oficina, precios muy caros… Si quieres coger fuerzas y evitar los roces que se producen a diario con tus hijos y que no os permite disfrutar, sobre todo de vosotros mismos, es hora de cosas. ¿Cómo? Toma nota de algunas claves:

1. Cambia de horarios.

Deja a un lado las obligaciones y las rutinas. Deja el reloj en la mesilla. Si necesitas saber la hora siempre podrás mirar el móvil.

Disfruta el momento y haz los planes que te apetezcan. Si un día la comida se alarga hasta media tarde, os acostáis tarde, o desayunáis a las 12, es fantástico. No hay prisa y esta actitud os ayudará a desconectar.

2. Si las notas de tus hijos no han sido como esperabas, no te amargues ni les amargues a ellos.

Dejad los libros en casa y no les recuerdes todo el tiempo lo mal que les ha ido porque no puedes cambiar nada. Son solo cuatro días para desconectar y coger fuerzas para la vuelta.

3. No busques la confrontación.

Evita temas que sabes que te van a llevar a discutir. Puedes ampliarles el horario, darles más tiempo libre y nada de entrar en su habitación y ver lo desordenada que está. Por unos días sé más flexible.



4. Genera conversaciones con ellos y no interrogatorios.

Habla de tus dudas y de cómo te sientes. Eso puede provocar su interés y que te cuenten también sus cosas. Elige momentos como la comida, la cena, un paseo…

5. Realiza planes con tus hijos.

Aprovecha para practicar con ellos algún deporte, o salir a cenar a vuestro restaurante favorito, programar una excursión en la que disfrutéis todos, o sacar entradas para un espectáculo que teníais pendiente. Eso os ayudará a estar más unidos.

6. Déjales sus ratos de independencia y soledad y busca los tuyos propios. Necesitáis vuestros espacios. Queda con amigos, da un paseo o sal un día a cenar solo con tu pareja y déjales que ellos hagan lo mismo.

7. Los atascos y los retrasos nos ponen nerviosos a todos.

Si para ti es pesado para ellos será igual o más. Invítales a que se lleven un libro, música, busca juegos con los que se puedan entretener, como el «Veo veo…» si son pequeños, elegir un color de coche y ver con cuántos os cruzáis…