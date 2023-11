Han pasado solo seis días desde que la Princesa Leonor celebrara su 18 cumpleaños y aún seguimos conociendo nuevos detalles sobre la fiesta privada que celebró con sus seres queridos en el Palacio de El Pardo, en Madrid. Una de las grandes ausentes de su celebración fue Victoria Federica, quien ha regresado a España tras pasar unos días en Perú. A su regreso al aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la joven ha respondido sobre el aniversario de su prima. "Iba guapísima", ha contestado. No se pierda el vídeo para escuchar sus declaraciones cuando se le pregunta por el gran día de Leonor.

Vídeo: Europa Press

"No voy a decir nada chicos porfa", detalla la joven. Asimismo, confiesa que tiene mala relación con su hermano Froilán: "No voy a decir nada, gracias". Sobre el comentado enfado de la Reina Sofía por su ausencia en el cumpleaños, Victoria no se ha pronunciado. "Ya porfa, gracias... No voy a decir nada", concluía.