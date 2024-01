La venganza de Mary Donaldson con Federico de Dinamarca por el caso Genoveva: su órdago a la Reina Margarita

Pocas horas antes de darle la bienvenida al 2024, la Reina Margarita de Dinamarca se dirigía a la nación y anunciaba su abdicación del trono en favor de Federico de Dinamarca. Una decisión que está en boca de todos y que supone el fin del reinado de la monarca más longeva de Europa. Su abdicación llega semanas después de que el escándalo de las fotos de su hijo con Genoveva Casanova resquebrajaran los cimientos de la corona y se convirtiera en asunto de Estado. Desde que diera su mensaje, la ex de Cayetano Martínez de Irujo no ha vuelto a ser mencionada en el país escandinavo. Ahora, todas las miradas están puestas en Mary Donaldson, a quien se le ha tachado de ser la verdadera artífice de que la soberana deje el trono el próximo 14 de enero.

Durante muchos años, la Reina Margarita de Dinamarca se negaba por activa y pasiva a abdicar. Siempre se ha mantenido firme en la creencia de que ella debía morir en el trono. Sin embargo, horas antes de darle la bienvenida al 2024, la monarca anunciaba su cambio de opinión. Una decisión que llegaba como consecuencia del escándalo de las fotos de Federico de Dinamarca con Genoveva Casanova. Una polémica, que se convertía en asunto de Estado, y que Mary Donaldson habría aprovechado para lanzarle un órdago a su suegra.

Mary Donaldson habría sido la que le puso sobre la mesa a la Reina Margarita que la única opción que tenía de frenar todos los comentarios y acabar con la polémica era abdicar en favor de su hijo, Federico. Un ultimátum que llegaba también después de expresar su deseo de iniciar los trámites del divorcio y marcharse a Australia para siempre. La corona era una única condición que le ponía la australiana para acabar con la polémica y no dejar que el escándalo siguiera siendo un asunto de interés nacional. Una gran crisis de Estado que a la Reina Margarita no le ha quedado más remedio que aceptar y ceder a las peticiones de la mujer de su hijo.

Días después de comunicar la decisión, los movimientos de la Casa Real danesa, así como la prensa del país escandinavo han sido más significativos. En concreto, todos están centrados en el 14 de enero, día en el que la Reina Margarita abdicará. Asimismo, Genoveva Casanova ha pasado a ser un fantasma, ya nadie habla de ella. La llegada al trono de Federico de Dinamarca ha supuesto una gran cortina de humo para frenar otro posible escándalo mayor: un divorcio. Una separación que podría haber llegado, según siempre se aseguró en los medios del país, con una monarca que acababa de cumplir 83 años.

Las razones de la Reina Margarita para abdicar no convencen

Las palabras que utilizó la Reina Margarita para abdicar no convencieron a muchos. "El 14 de enero de 2024, 52 años después de suceder a mi amado padre, dejaré el cargo de Reina de Dinamarca. Dejaré el trono a mi hijo, el príncipe heredero Federico. En 14 días habré sido Reina de Dinamarca durante 52 años. Tanto tiempo no pasa sin dejar rastro para ningún ser humano, ¡ni siquiera para mí! El tiempo pasa y las enfermedades aumentan. Ya no se pueden superar las mismas cosas que antes", aseguró. El heredero se proclamará Rey el mismo día que lo hizo la Reina Margarita tras la muerte de su padre -el 14 de enero de 1972-. La monarca dejará de ser la reina más longeva de Europa.