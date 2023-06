La hermana de la Reina Letizia, Telma Ortiz, no es dada a hablar con la prensa. Siempre discreta y esquiva cuando ve una cámara, resulta misión imposible conseguir que se pronuncie sobre su vida... y mucho menos la de la Familia Real, a la que está vinculada por sangre. Este jueves por primera vez ha hablado públicamente de lo orgullosa que está de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía y asegura que "son las mejores". Telma ha respondido a las preguntas poco antes de su asistencia a la celebración de "We Choose The Earth", un acto para debatir el futuro del planeta, que se celebró en el Teatro de EDP Gran Vía, en Madrid. No se pierda el vídeo para ver sus espontáneas declaraciones cuando le preguntan por sus sobrinas.

Vídeo: Europa Press

Telma Ortiz, hermana de la Reina Letizia, está muy unida a su hermana y a sus sobrinas. En la actualidad mantiene una relación sentimental con Robert Gavin Bonnar, exmarido de la cantante y violinista del grupo The Corrs, Sharon Corr. Juntos asistieron a los Premios Princesa de Asturias en 2019, en el que la Princesa Leonor leyó su primer discurso con apenas 13 años.