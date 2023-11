La reina Margarita se negó a pagar 250.000 euros para frenar el escándalo de las fotos de Federico y Genoveva

Genoveva Casanova se enteró de que sus fotos con Federico de Dinamarca iban a ver la luz. Un reportaje que ha dado la vuelta al mundo entero y del que la reina Margarita fue consciente antes de su publicación. Podía haberlo frenado, evitando el vendaval mediático que inevitablemente ha salpicado a la corona danesa. Eso sí, por una cantidad de dinero sustancial que ella prefirió no abonar, a pesar de tener dinero suficiente para ello. La madre del heredero se habría negado, a pesar de que era consciente del revuelo que esto iba a suponer para los protagonistas. Mientras Genoveva ha huido de Madrid, Federico ha retomado su agenda de Casa Real, no pudiendo evitar ninguno de ellos las críticas que sobrevuelan sobre ellos. Una hecatombe que pudo no haberse producido, ya que la pelota estuvo en el tejado de la reina. Al menos durante unas horas.

Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca, protagonistas en el mundo entero tras sus fotos juntos en Madrid

"Hay un rumor creciente de intento de transacción comercial de un cuarto de millón de euros que Margarita no ha querido pagar, no por falta de dinero, sino porque no quiere", ha dicho el periodista Federico Jiménez Losantos. Un información que ha empezado a circular y que desvela la opción que Margarita de Dinamarca tuvo en sus manos. "Como Margarita ha dejado claro que va a controlar su sucesión, es evidente que ella no quiere a sus hijos como sucesores. Al pequeño lo ha apartado, y esta historia con Federico, ¿crees que si quisiera al heredero no hubiera pagado ese dinero después de negociarlo?", ha añadido. Nos remontamos a comienzos de este año cuando le retiró oficialmente los títulos de altezas reales a los cuatro hijos de su hijo Joaquín, un hecho histórico sobre el que la reina se explicó en 'Ekstra Bladet', el principal tabloide del país escandinavo. Poco antes su nieto Nikolai expresó su descontento públicamente: "Estamos afectados por esta decisión y por la rapidez con que se ha tomado. No entiendo por qué ha tenido que ser así".

Un montante de decisiones que lanzan una gran pregunta: ¿Cúal es la razón por la que no ha querido pagar este cuarto de millón? De momento esta cuestión no tiene respuesta, siendo muchos los que creen que podría haber evitado el escándalo. Podría haber comprado las fotografías, destruirlas o guardarlas en un cajón, esquivando así el ruido que ahora azota a la Familia Real. Tal ha sido la bola de nieve que incluso la reina Margarita ha prohibido a la prensa que acceda este jueves 16 de noviembre a la Caza del Rey, donde desde hacía 15 años los fotógrafos estaban invitados. De repente, se ha negado, advirtiendo de que se publicarán fotografías oficiales del día, lo que huye de toda naturalidad.

