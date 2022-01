Una tradición seguida año tras año por los Reyes este 2022 se podría haber roto. Hablamos de la visita que cada año hace la Reina Letizia junto a su familia a su padre, Jesús Ortiz. Si bien el pasado año se juntaron con la familia, aunque extremando las precauciones, este seis de enero no ha habido foto que atestigüe su encuentro. Se baraja la posibilidad de que debido al aumento imparable de contagios la Familia Real haya decidido no ir a casa del ya jubilado periodista y es que los casos son preocupantes. Tras la Pascua Militar, primera cita oficial para ellos cada año, no se vio en el día de Reyes al matrimonio poner rumbo hacia la casa de Jesús Ortiz en Pozuelo de Alarcón (Madrid), por lo que es una incógnita si comieron roscón con él y si se entregaron los regalos que cada uno de ellos ha comprado para el resto.

Otra posibilidad que existe sobre la mesa es que la cita haya tenido lugar en otro sitio distinto al domicilio de Jesús Ortiz. Los periodistas se encontraban en las puertas de su vivienda, no obstante, la ausencia de Letizia y su familia hizo pensar que habían declinado la invitación o simplemente llegado a un acuerdo con su padre para evitar males mayores. El pasado año cambiaron su agenda, pero no renunciaron a este momento que tanta ilusión hace a la Reina. A ella y los suyos se les pudo ver felices y relajados tras una jornada intensa marcada por el protocolo debido a la Pascua Militar, imágenes que de nuevo quedaron para el recuerdo. Suelen viajar en su vehículo propio con la compañía de sus hijas, aunque ahora contaba con otra sonada ausencia: la Princesa Leonor. La hija mayor de los Reyes ya había viajado a Gales, ya que ha terminado sus vacaciones, por lo que tampoco estaba la familia al completo.

Precisamente hace unas horas el abuelo no royal de Leonor y Sofía, desveló cuál es su roscón favorito en esta fecha tan especial. Aunque hay de muchos sabores y tipos, Jesús Ortiz es fiel a aquellos sabores que no condimentan el original. Él prefiere que no tengan relleno, tal y como ha contado en su cuenta de Twitter. «Hay roscones rellenos de crema de turrón y turrón con sabor a roscón. Eso es lo que se llama contaminación cruzada”, ha escrito otro usuario en el universo 2.0. Unas palabras a las que el padre de doña Letizia respondió confesando el que para él es el mejor que ha probado hasta ahora: “A ver: el roscón sin nada. Y ya. Yo he probado este año el que hacen en Panem y está de genuflexión”. Pero, ¿cuál es este roscón que tanto éxito tiene en la familia Ortiz? Este producto tan tradicional ha sido elegido como el mejor del año en un concurso de roscones artesanos, lo que lo ha convertido en todavía más conocido.