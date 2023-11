Letizia reacciona a la tensión entre Federico y Mary de Dinamarca con gestos que lo dicen TODO

Este miércoles, la Reina Letizia y el Rey Felipe VI han acompañado a Federico y a Mary de Dinamarca en una visita al Centro Danés de Arquitectura BLOX. Pero este compromiso institucional, lejos de desarrollarse de manera cordial y amable, como es de costumbre, ha adquirido un cariz de malestar. Las caras de los protagonistas eran un poema. Y es que las fotos del príncipe con Genoveva Casanova han puesto patas arribas a la Casa Real danesa. Las imágenes han hecho resurgir los rumores sobre una posible crisis en el matrimonio. Incluso la prensa danesa habla ya del posible "adulterio" del Heredero. Ante este delicado -y nada agradable panorama- a nuestros reyes les ha tocado hacer de tripas corazón y poner la mejor de sus sonrisas. En el caso de Letizia, -mujer expresiva donde las haya-, esta tarea no ha resultado tan sencilla. Aunque ha hecho todo lo posible por hacer la vista gorda ante el escándalo que sacude a sus amigos, le ha resultado imposible no poner caras que delataban su estado de ánimo.

Con el rostro más serio que de costumbre, la Reina Letizia y su marido han recorrido las instalaciones del centro, acompañados en todo momento del matrimonio danés que este miércoles, más que nunca, está en el centro de todas las miradas. En circunstancias así, tan incómodas para cualquiera, a un miembro de la realeza no le queda más remedio que cumplir con sus obligaciones e intentar disimular las emociones. Los cuatro protagonistas de la jornada, -Letizia, Mary, Federico de Dinamarca, Felipe VI- se han esforzado por conseguir. Pero dicen que el diablo está en los detalles. Y basta con fijarse un poco en las fotos del acto para comprobar que la soberana estaba algo contenida.

Mary de Dinamarca, nerviosa, ha tocado varias veces el anillo de su mano

En varias ocasiones la hemos visto con los músculos de la cara rígidos, la barbilla alta... Señales no evidentes, pero sí sutiles, que evidencian que está al tanto de la tormenta mediática que han desatado las fotos de la ex de Cayetano Martínez de Irujo con el futuro Rey de Dinamarca. Han sido varios los gestos de empatía hacia Mary, con la que ha charlado durante toda la visita. Ambas han compartido conversaciones y confidencias, pero en los movimientos de una y otra se han adivinado algunas actitudes que delatan que la procesión iba por dentro. Algunos ejemplos sobre esto lo tenemos en el modo en el que Mary de Dinamarca tocaba una y otra vez el anillo de su mano derecha: una clara señal de nerviosismo.

Por su parte, a la Reina Letizia, con un dominio total en las puestas en escena públicas, se le ha escapado algún movimiento de melena con el que, durante unos segundos, parecía querer ocultar su rostro ante los focos. Instantes fugaces y de una inmediatez feroz que solo quien sabe leer entre líneas puede comprender. No cabe duda de que el ambiente en la Casa Real danesa es de crispación. No es la primera vez que Federico de Dinamarca se ve envuelto en asuntos relacionados con otras féminas. Genoveva Casanova ha dejado claro que entre ellos solo existe una amistad y que "no hay una relación amorosa", pero -para qué engañarnos- que un príncipe heredero pasee en Madrid acompañado de una amiga no es una escena habitual.

La Reina Letizia y Mary de Dinamarca, unidas por una larga amistad

Dentro de pocas horas, los Reyes abandonarán Copenhague, dejando atrás un huracán de categoría 4 en el seno del matrimonio de quienes son sus grandes amigos. Puede que Letizia y su querida Mary hayan tenido tiempo de comentar en privado lo que está pasando. O no. Sea como fuere, queda claro que a la española no le ha resultado indiferente el asunto. Y de la manera más grácil y elegante ha dejado constancia de que la acompaña y le afecta este vendaval al que le ha tocado hacer frente.