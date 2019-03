2 Su trabajo va más allá de vestir bien

“Me apasiona mucho mi trabajo y la ropa que llevo no tiene nada que ver con eso. Soy muy consciente de que tengo el deber de representar bien a mi país. Entonces, en lugar de seguir las últimas tendencias, visto de una manera que refleje quién soy. Creo que me siento más cómoda con un uso modesto, en parte debido a mi posición, pero sobre todo porque me siento bien como mujer”, confiesa Rania de Jordania, que no entiende la moda solo como un complemento más, sino como una forma de darse a conocer al mundo.