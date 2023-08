Rama X, el rey de Tailandia que podría indultar a Daniel Sancho de la pena de muerte

El Código Penal de Tailandia es claro, tal y como podemos leer en el artículo 288: "el que a otro merece castigo con la muerte, cadena perpetua o prisión de 15 a 20 años". Si finalmente se demuestra que Daniel Sancho fue quien mató a Edwin Arrieta, tal y como él mismo ha confesado, podría ser condenado a pena de muerte. Aunque la investigación policial no está zanjada, a día de hoy sus conclusiones son claras: creen que le mató con premeditación y que trató de ocultar el cadáver. Con un futuro poco halagüeño, hay varias posibilidades que se plantean sobre la mesa para el hijo de Rodolfo Sancho. La primera de ellas una condena de aproximadamente 20 años, pena que podría cumplir en Tailandia en un principio y posteriormente quizás en España y una segunda opción la pena de muerte. En este último caso solo Rama X, el rey del país, sería quien tendría la última palabra. "Él sí podría indultarle, aunque previamente debería Daniel Sancho solicitarlo antes", cuentan los expertos.

Rama X, el rey que podría salvar a Daniel Sancho

Maha Vajiralongkorn es la persona que podría salvar la vida del hijo de Rodolfo Sancho, quién sabe si su última opción si fuera condenado. Un supuesto en el que la ejecución se suspendería 60 días después de que el Ministro de Justicia presente el asunto. Pero ¿qué se sabe de él? Es para muchos el monarca más extravagante del mundo y en la actualidad ha sido catalogado como el rey más rico. Para que nos podamos hacer una idea mientras la riqueza de Felipe VI se estima en 20 millones de euros, la del monarca de Tailandia en más de 30.000 millones de euros, cifra que deja ver su enorme patrimonio. Aunque no solo ha sido noticia por su tremenda capacidad económica, sino también por los escándalos que ha protagonizado.

Antes y después de ser rey, llamaba la atención por su vida de excesos, por sus inexplicables looks y por los enormes tatuajes que adornaban sus brazos. Fue en su entronización cuando decidió que 30 millones de dólares fueran destinados a la ceremonia o meses después cuando pilotó uno de sus aviones de forma peligrosa, sin embargo, cree que siempre saldrá impugne de cualquier situación. Se le coronó en el año 2019, tres años después de la muerte de su padre y desde entonces no ha dejado de copar titulares. No ha dejado reforzar leyes en las que se castiga a aquellos que critiquen o emitan comentarios insultantes contra la familia real con 3 a 15 años de cárcel, entre otras, además de decidir el futuro de presos. Hablamos de lo sucedido en el año 2020 cuando conmutó la pena de Artur Segarra por cadena perpetua, lo que podría servir como precedente a Daniel Sancho.

Otra polémica del rey de Tailandia

Recordemos que hay quien ha revelado que llegó a tener en su casa "una sala de los placeres", en la que sus amantes eran drogadas y puestas a su merced, relato dado por el periodista MacGregor Marshall, que dio algunos detalles como que se trataba de chicas jóvenes y que muchas de ellas se habían alistado previamente en el ejército.