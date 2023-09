Mette-Marit de Noruega ha hecho saltar las alarmas. Han pasado cinco años desde que se dio a conocer la enfermedad que la Princesa padece: fibrosis pulmonar crónica. Se trata de una afección degenerativa que cicatriza el pulmón y que ha obligado a la esposa del Príncipe Haakon a reducir considerablemente su actividad oficial. Algo que se ha notado a medida que han ido pasando los meses, aunque tanto el heredero al trono como la protagonista hayan preferido mantener el estado de salud de esta última en la más absoluta privacidad. Aun así, muchos han sido los seguidores de Palacio que han preguntado por la futura consorte, razón por la que la institución ha lanzado un comunicado en absoluto esperanzador.

Fue el pasado 13 de septiembre cuando la preocupación por el estado de salud de Mette-Marit fue in crescendo. La Casa Real de Noruega aseguró que la Princesa estaría de baja por enfermedad de cara a las siguientes dos semanas, motivo por el que su marido se ha hecho cargo de todos sus compromisos oficiales hasta la fecha. El hijo de Sonia de Noruega ha viajado a Estocolmo para afrontar el Jubileo de Oro del Rey Carlos Gustavo de Suecia e incluso ha asistido con sus hijos a una competición de Autos Locos fabricados por jóvenes. Una serie de eventos en los que no ha contado con la compañía de su esposa, que ha permanecido en el Palacio de Skaugum para recuperarse cuanto antes.

Sin embargo, ya ha pasado el tiempo estipulado por la Familia Real noruega y Mette-Marit no ha reaparecido. Es por ello que la monarquía nórdica ha vuelto a pronunciarse para confesar que no ha experimentado mejora alguna: “La Princesa heredera también será menos activa en el futuro y no tiene ningún evento oficial previsto para esta semana ni para las vacaciones de otoño”, ha revelado Guri Varpe, responsable del equipo de comunicación de la Casa Real en cuestión.

La esperada vuelta de Mette-Marit a la vida pública

Aunque el pronóstico no es en absoluto favorecedor para la Princesa, todo apunta a que su vuelta a la vida pública podría tener lugar en tan solo dos semanas. Tal y como aparece reflejado en la página web oficial de la realeza noruega, se espera que Mette-Marit esté presente en la inauguración de la sala de equitación del Palacio Real de Oslo, la cual tendrá lugar el próximo 13 de octubre: “Tanto los reyes como los príncipes herederos estarán presentes”, aseguran. Un evento que podría tener un gran significado para la futura consorte y que supondría el retorno a sus quehaceres al frente de la Corona tras haber vivido momentos muy complicados.