Pillamos a Froilán de marcha con Victoria Federica antes de volver a Dubái: te revelamos sus planes más inmediatos

Froilán ya está de vuelta a España después de haber pasado unos días en Abu Dabi junto a su abuelo, el rey don Juan Carlos. El hijo mayor de la infanta Elena y Jaime de Marichalar llegó a Madrid hace unos días y ha recuperado su rutina junto a sus amigos. El pasado día 31 de enero, el sobrino del rey Felipe VI se fue de tapas por la capital en compañía de su hermana, Victoria Federica y tres personas más, entre las que se encontraba su íntima amiga, Belén Perea.

Eran las 15:45 horas de la tarde cuando Froilán entró en el bar “El Doble”, situado en la calle Ponzano del madrileño barrio de Chamberí. Un lugar emblemático con más de 30 años de historia, que se ha convertido en uno de los sitios de moda, en el que se pueden degustar conservas exclusivas y mariscos de gran calidad. Allí puedes encontrarte políticos, futbolistas, cantantes, actores y gente del mundo de la televisión. Un bar al que acuden, asiduamente, los nietos de los reyes eméritos para degustar conservas exquisitas y los huevos fritos que tanto le gustan a Froilán. Un plató que saboreó allí junto a un grupo de amigos días antes de marcharse a los Emiratos Árabes.

Ante la mirada atónita de las personas que estaban en el bar, los hijos de la Infanta Elena intentaron pasar desapercibidos durante la hora y media que estuvieron en el local. Eligieron el fondo de la barra justo al lado del cuarto de baño para compartir confidencias y risas. Fue el pasado mes de marzo de 2020 cuando la nieta del rey don Juan Carlos y doña Sofía fue fotografiada al otro lado de la barra aprendiendo a servir una caña. Unas imágenes que fueron muy cuestionadas.

La vuelta a España de Froilán tiene los días contados

El joven tiene previsto volver dentro de pocos días a Abu Dabi para quedarse más tiempo. Así se lo ha manifestado a su entorno más cercano. Una persona cercana a Froilán ha confesado a este medio: “Él ha estado muy a gusto en Emiratos Árabes con su abuelo. En principio quiere irse una semana más. No quiere estar en España porque, según él, siempre le están relacionando con problemas. Allí piensa que tiene más protección y puede pasar más desapercibido. El tiempo que ha estado en Abu Dabi, su abuelo le ha dado muchos consejos, le cuenta anécdotas y han recibido la visita de gente cercana a don Juan Carlos. Cuando Froilán era pequeño su abuelo le imponía mucho. Ahora le considera un amigo. Le ha gustado mucho la gente de allí y Froilán está pensando en quedarse a trabajar en Abu Dabi e incluso montar su propio negocio. Dice que allí tiene más ayuda y si fracasa no le criticarán cosa que en España sería impensable que no le señalaran”.

Los días que el hijo de la Infanta Elena ha estado en Emiratos Árabes se ha alojado en casa de su abuelo. Una espectacular mansión ubicada en la isla exclusiva de Nurai. Valorada en 11 millones de euros y con vistas al mar, el inmueble cuenta con 1.700 metros cuadrados distribuidos en dos plantas de la siguiente manera: seis habitaciones, salones, baños, jardín y piscina privada. Tal y como publicó ABC recientemente, Juan Carlos I estaría a punto de mudarse a otra casa similar muy cerca de su actual vivienda. En esta ocasión, habría ordenado que le enviaran algunas pertenencias personales que dejó en Zarzuela en 2020, ya que quiere decorarla a su gusto. “La próxima vez que Froilán vuelva a visitar Abu Dabi no se quedará en la mansión de su abuelo, pero sí que lo hará en una casa que está muy cerca para verse asiduamente”, afirma un confidente cercano al hijo de la Infanta Elena.