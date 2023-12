El pésame de los Reyes Felipe y Letizia a la familia de Itziar Castro, una actriz "carismática" y un "ejemplo social"

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, han enviado un telegrama de pésame a la familia de la actriz catalana Itziar Castro, que falleció en Lloret de Mar (Girona) a los 46 años el pasado jueves, 7 de diciembre, destacando que fue una "actriz carismática" y un "ejemplo social". Con este gesto, los monarcas ponen en valor el gran trabajo de concienciación social y su papel en el mundo de la interpretación. Un mensaje que llega justamente una semana después de que enviasen una emotiva despedida a la familia de Concha Velasco, que falleció el pasado 2 de diciembre.

"Recibimos la triste noticia del fallecimiento de Itziar Castro, actriz carismática cuyo enorme talento la hizo merecedora de una nominación al Goya como intérprete revelación.

Fue un descubrimiento cinematográfico, pero también un ejemplo social por su capacidad para llegar al publico español a través de su actuación y discurso.

Con nuestro reconocimiento a su trayectoria, queremos hacer llegar a toda la familia, en estos momentos tan difíciles, nuestro sincero pésame, que hacemos extensivo para todos sus amigos y compañeros de profesional".

Concha Velasco, todo un ejemplo a seguir para Itziar Castro

"Con Concha se va la actriz, cantante y bailarina que nos acompañó desde siempre, que recorrió con su sonrisa la historia reciente de España. El cine, el teatro y la televisión de nuestro país le mostraron su respeto en muchas ocasiones. Y recibió el reconocimiento de sus compañeros con el Goya de honor en 2013, junto al cariño y la admiración del público", escribieron los Reyes de España en referencia a la veterana actriz. Precisamente, Velasco fue toda una inspiración para Itziar Castro, que también acudió al Teatro de La Latina para despedirse de su ejemplo a seguir.

Además, la actriz catalana también le escribió un mensaje de despedida en sus redes sociales: "Hoy estoy de luto. Se ha ido mi primer referente. A los 5 años mi madre me mandaba a dormir y yo le decía que NO hasta que Concha dejara de salir en la tele, bailaba y cantaba con ella y si soy actriz, en parte es por ella. (...) Hoy estoy muy triste y me faltan palabras para decirte todo lo que siento, sólo puedo decir GRACIAS CONCHA nunca podré devolverte todo el cariño e inspiración que me diste. Siempre estarás en mi Todo mi amor para Manuel y a toda la familia".

Itziar Castro falleció mientras nadaba en una piscina en Lloret de Mar

La triste noticia del fallecimiento de la catalana llegó el viernes a primera hora de la mañana de la mano del director Frankie de Leonardis a través de un comunicado en sus redes sociales: "Es con profundo pesar que informamos del fallecimiento de la talentosa actriz Itziar Castro, ocurrido la pasada noche. Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma. Itziar no solo fue una actriz y artista talentosa, sino una incansable luchadora por sus ideales y creencias", escribe el director, que destacada que "enfrentó cada desafío con una determinación y un coraje que inspiraron a muchos".