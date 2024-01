La nueva imagen de Mary de Dinamarca desde el caso Genoveva

Mary Donaldson y Federico de Dinamarca serán proclamados Reyes dentro de una semana, el próximo 14 de enero. Una fecha marcada en el calendario y sobre la que hay una gran expectación pues nadie esperaba que la Reina Margarita tomara la decisión de abdicar del trono. Desde que se publicaran las imágenes del todavía Príncipe Heredero con Genoveva Casanova en Madrid, la australiana ha estado en el punto de mira. Su cambio de actitud en las últimas semanas, desde la visita de los Reyes de España al país nórdico hasta ahora, ha sido de lo más significativa.

El escándalo de las fotos de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova coincidió en el tiempo con la visita de Estado de los Reyes Felipe y Letizia al país. Esto provocó que pudiéramos ver los gestos de incomodidad de Mary Donaldson instantes después de saltar la polémica. Su seriedad y malestar marcaba el viaje de Felipe y Letizia y dejaba patente que no estaba pasando por un buen momento. La australiana intentaba poner buena cara al mal tiempo, pero su forzada sonrisa en sus posteriores apariciones era la comidilla de todo el mundo. Conforme pasaban los días, el distanciamiento con el hijo de la Reina Margarita era más que evidente a través de desapercibidos gestos con los que se dejaba claro que algo estaba pasando. Por todo esto, la nuera de la monarca ponía tierra de por medio y se refugiaba con los suyos.

Tras el anuncio de la abdicación de la Reina Margarita, Mary Donaldson ha cambiado. En sus recientes apariciones, hemos podido ver a la futura Reina consorte de Dinamarca mucho más relajada, feliz, contenta. Una serenidad que llega con una decisión con la que ponen fin a la polémica del escándalo de Genoveva Casanova. La australiana muestra su cálida sonrisa, natural, nada forzada. Un cambio de imagen que ella misma ha provocado después de ponerle sobre la mesa a su suegra que la única opción que tenía era abdicar si no querían enfrentarse a un nuevo escándalo, el de su divorcio.

El pasado 31 de diciembre, a pocas horas de darle la bienvenida al 2024, la Reina Margarita se dirigía a la nación para dar su tradicional mensaje de Navidad y comunicaba que su reinado había llegado a su fin. La monarca alegaba que eran los problemas de salud y la edad lo que motivaba a que abdicara en su hijo Federico. "El 14 de enero de 2024, 52 años después de suceder a mi amado padre, dejaré el cargo de Reina de Dinamarca. Dejaré el trono a mi hijo, el príncipe heredero Federico. En 14 días habré sido Reina de Dinamarca durante 52 años. Tanto tiempo no pasa sin dejar rastro para ningún ser humano, ¡ni siquiera para mí! El tiempo pasa y las enfermedades aumentan. Ya no se pueden superar las mismas cosas que antes", aseguró. Unas palabras que no convencieron a muchos y con las que se sigue afirmando que la decisión está motivada por el escándalo de su hijo.

No habrá coronación para Federico de Dinamarca

El próximo 14 de enero el Príncipe Federico se convertirá en el jefe de Estado de Dinamarca y su madre seguirá siendo Reina, aunque no tendrá ningún papel institucional. Ahora todas las miradas están puestas en cómo será este relevo puesto que en el país no hay una tradición sobre las abdicaciones, ni ningún protocolo para ello. Hay que recordar que la última vez que un monarca abdicó en el país nórdico fue en 1146. Según se ha informado, el cambio de roles se hará en una reunión del Consejo de Estado. Será aquí cuando la Reina Margarita firme una declaración de abdicación. El hijo mayor de Mary Donaldson, Christian, pasará a ser Príncipe Heredero.