El verdadero motivo de la ausencia de Mette-Marit en la felicitación navideña de la casa real noruega

¿Dónde está Mette-Marit? Como ya es habitual, la Casa Real de Noruega ha enviado su 'christmas' navideño para felicitar estas fiestas a sus ciudadanos. Una tradición que siguen todas las monarquías europeas, en realidad, con motivo de estas fechas tan señaladas. En el caso de la que ha remitido la del país nórdico, ha habido un detalle que no ha pasado desapercibido, lógicamente. La mujer de Haakon no aparece por ningún lado. Una sonada ausencia que ha hecho saltar todas las alarmas. Desde que se hiciera pública la enfermedad que padece, el estado de salud de la princesa ha sido motivo de preocupación. El hecho de que no pose para esta felicitación anual ha hecho saltar la polémica sobre cómo se encuentra.

El motivo de salud que ha impedido a Mette-Marit posar con su familia por Navidad

Han pasado cinco años desde que se dio a conocer la fibrosis pulmonar crónica que sufre Mette-Marit. Se trata de una afección degenerativa que cicatriza el pulmón y que ha obligado a la esposa del príncipe Haakon a reducir sus compromisos oficiales. Una realidad que se ha notado con el paso de los meses, a pesar de que la casa real noruega haya tratado de dar normalidad al complicado asunto. Recientemente, y ante la insistencia de la opinión pública de aquel país, la institución de Harald V tuvo que salir al paso con un comunicado. "La Princesa heredera también será menos activa en el futuro y no tiene ningún evento oficial previsto para esta semana ni para las vacaciones de otoño”, rezaba el escueto documento.

La preocupación por la futura reina consorte ha vuelto a repuntar tras difundirse la citada imagen en la que no aparece. En ella, se ve a los reyes Harald y Sonia, el príncipe Haakon y los hijos de este y Mette-Marit: los príncipes Ingrid y Sverre Magnus. La foto se tomó en la casa de campo de Kongssetra, a las afueras de Oslo. Hasta ahí se trasladaron todos los miembros de la familia real a excepción de la princesa. Según ha informado el equipo de comunicación real, Mette-Marit no pudo participar en el reportaje fotográfico a causa del Covid. Deberá, por lo tanto, guardar reposo al estar considerada como persona de alto riesgo por la fibrosis pulmonar crónica que padece.

Hermetismo total en la familia real sobre cómo se encuentra la princesa

No es la primera vez que Mette-Marit contrae el coronavirus. Ya se contagió en el verano de 2022, generando mucha intranquilidad en la casa real de Noruega a pesar de que sus síntomas fueron leves. A sus 50 años, se desconoce cómo se encuentra después de esta segunda infección. El hermetismo entorno a su salud es máximo y ni su marido, Haakon, ni los Reyes se han pronunciado al respecto.

A la princesa se la esperaba en un servicio religioso preNavidad hace unos días. Sin embargo, apenas unas horas antes, se informaba de su no asistencia. En su lugar acudieron el príncipe Haakon y los dos hijos que tienen en común, Ingrid Alexandra, de 19 años, y Sverre Magnus, de 18. Recordemos que Mette-Marit tiene otro niño, Marius Burg, fruto de una relación anterior a conocer a su marido.