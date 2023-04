Máxima de Holanda y Brigitte Macron, polos opuestos en su primera salida en solitario

La reina Máxima de Holanda y la primera dama de Francia visitan la casa de Ana Frank en Ámsterdam luciendo unos llamativos looks en estilos radicalmente distintos.

Una de rojo y otra de azul, una reina y una primera dama republicana... Máxima de Holanda y Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, han protagonizado su primera salida juntas en solitario durante la Visita de Estado de la pareja presidencial a los Países Bajos. Así, mientras el rey Guillermo y el mandatario cumplían con otro compromiso, las damas han realizado una visita a la casa de Ana Frank en Ámsterdam. Una cita cultural e histórica llena de emoción para la que cada una de ellas ha mostrado que son como el agua y el aceite... al menos en cuestión de estilo.

Máxima ha escogido un vestido por debajo de la rodilla de color carne con bordados en rojo, combinado con unos zapatos de vinilo con puntera roja de Gianvito Rossi, y un abrigo rojo por encima. El vestido lo estrenó en 2018 en una visita a Alemania, entonces tocada con un turbante rojo, del que ha prescindido en esta ocasión. Llevaba el pelo recogido en un moño mostrando unos grandes pendientes de borlas. A su lado contrastaba poderosamente la figura de Brigitte Macron, quien lucía un traje de chaqueta y pantalón en un llamativo azul pavo real con una camisa blanca.

Cada una a su manera estaban fantásticas, pero no deja de llamar la atención la disparidad de sus looks. Curiosamente, la más joven, Máxima de Holanda, con 52 años, era la que mostraba un estilismo más clásico. Mientras que la primera dama francesa, que mañana 13 de abril cumplirá 70 años, elegía un conjunto más chic y moderno. No perdemos de vista su anillo XL también en tonos azules y su juvenil melena suelta con flequillo. Ya puestos, reparamos en la curiosidad añadida de que entre las dos mujeres formaban la bandera de Francia (azul, blanca y roja).

Brigitte Macron ha roto moldes dentro de las primeras damas de Francia. Es 25 años mayor que su esposo, quien se enamoró de ella cuando era su profesora de Literatura en el instituto. Siempre lo tuvo claro y cuando en 2006 Brigitte se separó de su marido, con quien tiene tres hijos, Emmanuel entró en su vida de nuevo y apostó a fondo por su amor pese a la diferencia de edad. Al año siguiente, en 2007, contrajeron matrimonio. Una vez que él alcanzó lo más alto del Palacio del Elíseo, los dos se han erigido como una pareja tan cómplice como poco convencional.

Hoy la reina Máxima y la primera dama han recorrido la casa de Ana Frank, donde la niña judía estuvo escondida junto a su familia durante gran parte de la II Guerra Mundial y escribió su famoso diario, publicado póstumamente por su padre después de ser asesinada en un campo de concentración. Allí han ojeado juntas algunas de sus pertenencias expuestas 'in situ' en este lugar, que se ha convertido en museo y testimonio contra el Holocausto.

Dentro del programa previsto, Máxima de Holanda y Brigitte Macron posteriormente iban a visitar un centro para jóvenes en la capital para hablar de salud mental con la Fundación MIND Us, de la que la reina Máxima es presidenta de honor.

Ya esta tarde noche, los soberanos de Holanda y el matrimonio Macron irán a ver la exposición de Vermeer en el Rijksmuseum, donde disfrutarán de la mayor colección de obras del pintor flamenco reunidas hasta la fecha. Luego la reina y la primera dama volverán a protagonizar un acto las dos solas y harán un crucero por los canales de Ámsterdam.