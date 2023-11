La reina Máxima de Holanda es única en cuestiones de estilo. No descubrimos nada. Pero es que su último look nos ha dejado verdaderamente impactados. La soberana ha viajado a París para inaugurar una exposición en el Museo de Artes Decorativas y allí ha dejado boquiabiertos a todos. La primera en reaccionar fue su anfitriona, la primera dama de Francia, Brigitte Macron, quien la recibió a las puertas después de bajar del coche, con los brazos abiertos y unos gestos a la altura del look de la invitada. Porque sí, Máxima era una pura fantasía.

Máxima de Holanda eligió un diseño largo con capa, confeccionado en un sugerente juego de transparencias en color 'nude', ondulantes plisados y brillos. Parecía salida de un cuento de hadas o incluso de un capítulo de "Juego de Tronos" o "El Señor de los anillos". Cualquier referencia a los mundos de ficción más maravillosos podía ser buena. El caso es que Brigitte Macron no se quedó indiferente ante semejante 'espectáculo'. Su rostro se iluminó de sorpresa infinita, mientras se dirigía a saludar a la soberana extendiendo sus brazos. Las dos se mostraron muy distendidas y sonrientes. No era para menos.

El contraste de atuendos entre la reina y la primera dama era de lo más llamativo. Una tan vestida y la otra, correcta, pero infinitamente más discreta. Muchos se preguntaban quién se había equivocado en el código de etiqueta. Máxima de Holanda lucía regia y enjoyada, mientras que Brigitte Macron apostaba por un look blanco compuesto de vestido a la rodilla y abrigo de tipo cóctel. Pero todo tiene una explicación...

La exposición se titula "Esculpiendo los sentidos" y está dedicada a la trayectoria de la diseñadora neerlandesa Iris van Herpen. El hecho de ser una compatriota justificaba por entero la presencia de la soberana de los Países Bajos, quien suele apoyar la moda de su país siempre que puede. Esta original creadora, de 39 años, se distingue por fusionar la tecnología con la artesanía tradicional de la alta costura plasmándolo en sus diseños vanguardistas y futuristas. Por supuesto, la diseñadora lucía una de sus reconocibles creaciones y posó al lado de Máxima protagonizando ambas un gran momento 'fashion'.

El resto del look no era menos espectacular, pues lo completaba con una cartera brillante de Dior y unos zapatos de plataforma de Aquazzura. Y sus grandes pendientes de diamantes, junto a varias pulseras de brillantes y zafiros, no se quedaban atrás.

La reina Máxima de Holanda y Brigitte Macron, juntas de la mano

Máxima de Holanda y Brigitte Macron recorrieron la muestra con gran asombro. Los maniquíes cobraban vida vistiendo estos diseños y su autora respondía a su curiosidad. En un momento vimos a la reina y la primera dama francesa caminar agarradas de la mano, en un bonito gesto de cercanía y complicidad. No era su primer encuentro. El pasado mes de abril los reyes de los Países Bajos realizaron una Visita de Estado a Francia, donde tuvieron al matrimonio presidencial Macron como excelentes anfitriones.

En esta ocasión no hubo lugar para los consabidos 'duelos de estilo' que se propician en estas citas al más alto nivel. No cabían comparaciones.

