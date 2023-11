¿Qué significa el sutil gesto de Mary de Dinamarca con su anillo de casada?

Todas las miradas ahora están puestas en Dinamarca. Mientras la Reina Letizia se mostraba cómplice en su viaje más incómodo y trataba de poner paz en mitad del vendaval, Mary de Dinamarca ha reaparecido seria y haciendo un gesto que no ha pasado desapercibido para nadie. Y es que tras salir las fotografías de Genoveva Casanova y su marido Federico, el príncipe heredero, a ambos no les ha quedado otro remedio que cumplir con su agenda oficial. Durante el miércoles 8 de noviembre han recorrido el Centro de Arquitectura BLOX, instantes donde se ha podido ver a Mary tocar en varias ocasiones su alianza. Un detalle que demuestra, según los expertos, que tu relación podría estar pasando por un momento decisivo o que simplemente estás ante una situación de ansiedad. "Se espera encontrar respuesta al conectar con la situación gracias al anillo", dicen sobre el significado del lenguaje corporal. Aunque ella ha permanecido en silencio, no ha podido evitar que todos y cada uno de sus movimientos fueran analizados, en especial los que tengan que ver con Federico de Dinamarca.

La imagen más reveladora: Mary de Dinamarca toca su anillo con semblante serio

Una impresionante joya de diamantes que Mary de Dinamarca lleva en su dedo anular y al que ha recurrido en varios momentos durante el acto en el que estaban rodeados de reporteros que captaban cada segundo. Con la tensión más palpable que nunca, Mary de Dinamarca y Federico han tratado de capear el temporal conscientes de que su relación está ahora en boca de todos. Ambos han intentado mostrar una aparente normalidad, posando incluso para los medios y rezumando amabilidad con los presentes. De hecho, él ha estado muy pendiente de su mujer, otro punto a destacar teniendo en cuenta las circunstancias. Así se refleja en las fotos de este artículo, donde no solo se aprecia el gesto de Mary, sino también que en ese momento estaban junto a Letizia y Felipe.

Las imágenes de Genoveva y Federico de Dinamarca han tenido una gran repercusión en España, al igual que en el país escandinavo. Tal y como te hemos contado en la revista SEMANA la prensa danesa ha cubierto la noticia, tanto es así que hay un medio que incluso habla de "presunto adulterio" por parte de Federico de Dinamarca. Mencionan por primera vez a Genoveva, incluyen el comunicado de la Casa Real Danesa y explican que era un viaje privado, pues él no tenía nada en su agenda en los días que se escapó a Madrid para ver a la mexicana. Una cuestión que se desconoce si tendrá consecuencias y sobre la que quién sabe si los protagonistas, más allá de Genoveva Casanova, hablarán públicamente.

El gesto que lo dice todo sobre el estado de humor de Mary de Dinamarca

Mary de Dinamarca podría estar jugando con su anillo de forma inconsciente, siendo quizás esa la única manera de poner fin a su inquietud. Una mañana donde ella no ha querido llamar demasiado la atención con su look, prueba de ello, que haya elegido un traje de chaqueta gris con el que pretendía ceder todo el protagonismo a la Reina Letizia, que luce un outfit color blanco y un abrigo rosa con el que ha conseguido ponerle una nota de color a este día tan complicado.