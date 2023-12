Lo que no se ha contado del viaje de Mary de Dinamarca a Australia (con una importante baja)

Mary de Dinamarca ha puesto tierra de por medio. Su viaje 'secreto' a Australia con dos de sus hijos y sin Federico está dando mucho de qué hablar. Sobre todo en el país nórdico donde no cesa el escándalo por las fotografías de Federico saliendo de casa de Genoveva Casanova después de pasar la noche en su domicilio. La princesa heredera sigue en el centro del huracán un mes después de que estallara la polémica. La "irresponsabilidad" de su marido, como lo han definido en la prensa danesa, sigue sin tener respuestas claras por parte de la casa real de Margarita II. El hermetismo por el que han optado los miembros de la familia real y los propios protagonistas ha provocado que todos los ojos se posen sobre Mary. Ella ha puesto rumbo a Australia, de donde es originaria, para refugiarse en los suyos. Un movimiento que no ha sentado bien en la opinión pública danesa que se cuestiona la conveniencia de este viaje privado.

La posibilidad de que el viaje de Mary de Dinamarca se haya podido adelantar convenientemente

La última vez que pudimos ver a Mary de Dinamarca y Federico fue en el insólito reportaje navideño que la Casa Real danesa compartió con motivo de estas fiestas. Un movimiento calculado y metódico para zanjar de una vez por todas los rumores de crisis en la pareja real. Lejos de surtir efecto, el sonado documento gráfico ha desatado un sinfín de incógnitas sobre el verdadero estado de la relación. La futura reina consorte reapareció días después en un acto oficial en solitario de la fundación que lleva su nombre. Muy sonriente con todos los asistentes, se la pudo ver en diferentes momentos muy abstraída y seria, mirando fijamente un gran árbol de Navidad. La delicada posición en la que le ha colocado su marido está siendo una de las pruebas más duras a las que se ha enfrentado en la última década.

Aunque el viaje a Australia en el que se ha embarcado Mary ya estaba organizado antes de la difusión de las fotos de su marido con Genoveva Casanova, sorprende la coincidencia de los tiempos. La prensa danesa ya apunta a que se hayan podido adelantar las fechas del mismo. Es habitual que, durante las navidades, la mujer de Federico de Dinamarca visite a su familia. Ya lo hizo en 2022, acompañada del heredero al trono y de los cuatro hijos que tienen común. De esa idílica escapada queda una estampa de Mary y Federico posando juntos y luciendo 'looks' de lo más veraniegos en pleno diciembre. La temperatura australiana en esta época acompaña. Desconocemos si, este año, se volverá a repetir una imagen familiar. Se espera que el hijo de Margarita II se reúna con su mujer cuando finalice la cumbre climática COP28 a la que asiste en estos momentos en Dubái.

La nueva polémica que protagoniza la princesa heredera

El viaje de Mary de Dinamarca junto a los príncipes Vincent y Josephine, los pequeños de la casa, ha sentado ampollas en el país europeo por un motivo inédito. La prensa danesa se cuestiona los motivos que han llevado a la princesa a sacar a los menores del colegio al que acuden antes de que comiencen las vacaciones navideñas. El diario Ekstra Bladet ya remitió la pregunta a la Casa Real danesa que no ha respondido a la consulta.

El tema trae cola en un país donde el absentismo es motivo de preocupación. "Como padre, debes respetar lo que sucede en la escuela y las comunidades de las que forman parte los niños. Cuando se acercan las vacaciones de Navidad, también suceden muchas actividades sociales en la escuela. Y creo que hay que respetar eso. No es que no entendamos que puede haber buenas razones para algunos padres. Pero tienes que entender lo que es verdaderamente importante", explica al citado periódico el vicepresidente de la Asociación Danesa de Profesores. En cuanto a los otros dos hijos de la pareja, la princesa Isabell se reunirá con sus padres a finales de diciembre. Esto con el objetivo de que no pierda días de clase. El único gran ausente será el príncipe Christian, que no se trasladará a Australia por motivos de estudios, han confirmado desde la casa real.