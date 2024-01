El motivo de peso de las lágrimas de Mary de Dinamarca antes de marcharse de Australia para convertirse en reina

Mary de Dinamarca es la mujer del momento. Tras convertirse en reina consorte del país nórdico coincidiendo con la abdicación de Margarita II a favor de su hijo todos los focos están sobre ella. Atrás quedaron los días en los que estuvo en el punto de mira por el escándalo que protagonizó Federico X con Genoveva Casanova. La 'socialité' mexicana ha reaparecido en redes sociales, después de meses alejada de la vida pública, con una significativa publicación que es toda una declaración de intenciones. "Quiero romper todas las reglas que existen", reza la reflexión que ha compartido con sus seguidores en su Instagram un día después de la coronación del nuevo monarca danés. Al tiempo que Mary y Federico van asentándose en su nuevo papel de reyes, ha salido a la luz el verdadero motivo por el que a ella se la vio llorando en Australia. Un motivo muy personal que nada tiene que ver con las desavenencias con su marido por sus polémicas fotos con Genoveva.

La preocupante razón que explica las lágrimas de Mary de Dinamarca antes de abandonar Australia

Todo los movimientos y reacciones de Mary de Dinamarca se analiza con lupa, más desde que se hicieron públicas las imágenes del encuentro 'secreto' entre su marido y la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo. Fue a principios de diciembre, cuando la nueva monarca decidió marcharse a Australia, su tierra natal, para estar cerca de su familia. Esto aprovechando las vacaciones navideñas. Aunque el viaje estaba planeado desde hacía meses, su decisión de adelantar las fechas mantuvo en vilo a la casa real danesa. Mientras se sucedían las informaciones sobre cuándo volvería la australiana a su país de acogida, a ella se la pudo ver muy emocionada en Nueva Zelanda. A pie de pista de aeropuerto, la ahora reina dejaba caer algunas lágrimas al tiempo que se despedía de unos amigos muy cercanos. Las fotos de la abogada hacían saltar todas las alarmas sobre su estado anímico.

Ha sido Joaquín Prat quien ha desvelado ahora el verdadero motivo por el que la mujer de Federico X se dejó ver tan afectada. "El viaje a Australia es porque el padre de May Donaldson está muy enfermito. Fue un poco de despedida, sobre todo para que los nietos se pudieran despedir de su abuelo", ha contado el presentador de 'Vamos a ver'. Aunque el periodista no se ha referido a la enfermedad que padece John Dalgleish Donaldson, parece que su situación no es nada alentadora. El estado de salud del patriarca explicaría por qué no se ha trasladado a Copenhague para estar presente en la coronación de su hija como reina consorte. Quien si estuvo en el importante acto fue la hermana de Mary, Jane, quien no dudó en acompañar a la abogada en esta fecha tan señalada.

La decisión de Margarita II de abdicar a favor de su hijo Federico X

Joaquín Prat también se ha referido al momento en el que Mary de Dinamarca y Federico X solucionaron "sus problemas personales" con motivo de la polémica con Genoveva Casanova. "Mis fuentes en el país escandinavo me dicen que la pareja arregló este asunto con Genoveva antes de que la reina Margarita anunciase la fecha de su abdicación. Y antes de su posterior proclamación como rey", ha asegurado. La emérita anunció su decisión el pasado 31 de diciembre y no fue hasta este pasado domingo, día 14 de enero, cuando se oficializó el traspaso de poderes. Un momento muy especial para los nuevos reyes, a los que se les pudo ver muy unidos saludando a los 100.000 daneses que se agolparon en las inmediaciones del Palacio de Christianborg para celebrar la proclamación.