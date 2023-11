El curioso retrato de Mary sobre Federico de Dinamarca: "Es un hombre risueño y complejo"

Las fotografías de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova paseando juntos por Madrid han despertado un huracán mediático sin precedentes. La prensa de todos los rincones del mundo se ha hecho eco de unas imágenes que ponen en jaque al heredero al trono del país nórdico. Los medios daneses han llegado a sugerir que Federico habría incurrido en adulterio. Incluso señalan con el dedo a la mexicana y a su entorno, a los que acusan de haber avisado a la prensa para que ambos fueran inmortalizados. La ex de Cayetano Martínez de Irujo ha aclarado que no existe ninguna clase de relación romántica. Por su parte, la Casa Real danesa ha emitido un comunicado para explicar que no tienen intención alguna de esclarecer asuntos relacionados "con asuntos privados". Pero, ¿qué piensa Mary de Dinamarca de todo esto? Sus caras de póker en sus últimos actos públicos, con motivo de la visita oficial de los Reyes Felipe y Letizia al país, parecían decirlo todo. Pero 'oficialmente' no se sabe a ciencia cierta cómo se está tomando este tsunami que sigue copando todos los titulares. Lo que sí se conoce es lo que piensa -o pensaba- Mary de Dinamarca de su marido antes del escándalo. Te lo contamos.

Fue en mayo de 2018 cuando Mary de Dinamarca dedicó unas palabras sobre su marido en público. Aquellas declaraciones, que tuvieron lugar en una cena de gala en el palacio de Christiansborg, sorprendieron por la ternura con la que se dirigió a él. Entonces lo describió como una persona risueña, compleja y divertida. Pero la cosa no se quedó ahí. Podría decirse que hizo un retrato conciso y muy claro sobre la personalidad del royal.

"Eres alguien que verdaderamente se conoce a sí mismo", le dijo Mary de Dinamarca a su marido en un emotivo discurso

"¿Cómo se pueden encontrar las palabras adecuadas para definir a una persona como tú? He reflexionado sobre ello en numerosas ocasiones, especialmente conforme se acercaba este día. Eres un individuo de múltiples dimensiones, complejo y directo a la vez. Te muestras de diversas maneras, por así decirlo, y estás en constante evolución, pero siempre manteniendo tu esencia. Eres alguien que verdaderamente se conoce a sí mismo; eres tú mismo", arrancó diciendo.

En una parte de su discurso, Mary destapó detalles muy personales sobre el Príncipe Heredero: "Disfrutas del éxito de los demás; eres una persona positiva y siempre te ríes mucho de tus propios chistes. De hecho, he perdido la cuenta de las veces que he tenido que escuchar los mismos chistes una y otra vez. Es como si estuvieras tratando de perfeccionar continuamente la forma de contarlos... Aquellos que han compartido la mesa contigo sabrán que, por ejemplo, si un camarero pregunta si has terminado, responderás: 'No, todavía no, soy danés'". La princesa Mary, de origen australiano, pronunció aquel discurso en un perfecto danés. Sus palabras emocionaron a su marido hasta las lágrimas.