La decisión de Mary de Dinamarca que trastoca los planes de Margarita II

Mary de Dinamarca continúa en Australia, donde se trasladó a principios de diciembre para estar cerca de su familia. Un viaje organizado antes de que salieran a la luz las fotos de Federico con Genoveva Casanova y que, todo indica, adelantó convenientemente. Ni siquiera esperó a que sus hijos pequeños, Josephine y Vincent, comenzaran sus vacaciones de Navidad. La princesa se marchó con ellos a su país de origen antes de lo previsto, lo que generó una polémica inédita entre la opinión pública danesa. Ahora la futura reina consorte se ha visto envuelta en una nueva controversia que tiene a la casa real de Margarita II en vilo. Esto al tiempo que su marido ha recibido la peor sentencia, cortesía de sus conciudadanos. Una situación nada halagüeña de cara a su futura subida al trono como heredero de Margarita II.

El cambio de opinión de Mary de Dinamarca

El viaje de Mary de Dinamarca a Australia está rodeado de un hermetismo tal que la prensa danesa empieza a cuestionar hasta cuándo se va extender. Su marido Federico ya se ha reunido con ella tras días separados mientras él atendía sus compromisos laborales en la cumbre climática COP28, celebrada en Dubái. Desde su reencuentro, no han trascendido imágenes de ellos juntos. Algo que ha llamado especialmente la atención. El año pasado, cuando los príncipes herederos se trasladaron al país de Mary, no dudaron en posar uno al lado del otro, en una estampa muy veraniega e idílica. En esta ocasión, la pareja ha optado por mantenerse alejada del foco mediático y hacer de su escapada un asunto del todo privado.

Con las Navidades a la vuelta de la esquina, se desconoce cuándo tiene pensado el matrimonio poner fin a su viaje. A menos de una semana de la gran cita navideña del 24 de diciembre, que Mary y Federico no hayan regresado a Copenhague tiene en vilo al país nórdico. Según confirmó la casa real danesa a principios de diciembre, a los futuros monarcas se les espera en Dinamarca antes de esa fecha señalada. Esto con el objetivo de cumplir con los planes de Margarita II. La reina quiere reunir a su familia en el palacio de Marselisborg, como cada año. Sin embargo, ya se habla de un cambio de decisión de Mary que podría trastocar los deseos de su suegra.

Las consecuencias 'desastrosas' del escándalo de Federico de Dinamarca

Según apuntan, en la Casa Real existe cierto recelo a que Mary de Dinamarca se quede en Australia más tiempo del estipulado. Una realidad a la que ya apunta la prensa de aquel país, no sin preocupación. Especulaciones que no hacen sino incrementarse ante el silencio que se ha adueñado del equipo de comunicación de Margarita II. Habrá que esperar para confirmar si, efectivamente, el matrimonio real no desoye a la monarca y acude a celebrar las navidades en palacio. Por el m omento, el único que se mantiene en Dinamarca es Christian, segundo en la línea sucesoria. El hijo de Mary y Federico rehusó la invitación de acompañar a sus padres por motivos educativos.

Esta nueva polémica entorno a la escapada de la mujer de Federico de Dinamarca coincide con el batacazo que ha sufrido el heredero en las últimas encuestas de aceptación ciudadana. "El viaje de placer del príncipe heredero a Madrid es el culpable de esta caída. En los últimos 10 a 15 años la familia real ha estado trabajando duramente para preparar a Federico para el trono. Un trabajo que ha recaído especialmente en la reina Margarita. Es desastroso. Él lo ha frustrado con un solo viaje y la imagen de él saliendo de casa de Genoveva llevando una maleta de ruedas", aseguran desde 'Ekstra Bladet'. Tiene 55 años y no es lo suficientemente maduro. Esto es extremadamente problemático para Federico. Se entiende que no está preparado para sumir el cargo", sentencian desde el citado diario.