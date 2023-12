El viaje secreto de Mary de Dinamarca con sus hijos y sin Federico

Mary de Dinamarca sigue inmersa en una vorágine imparable un mes después de que estallara el escándalo de su marido. Las fotos de Federico con Genoveva Casanova siguen trayendo cola en el país nórdico, al tiempo que la prensa danesa señala al heredero al trono por su "irresponsabilidad". Nadie entiende cómo pudo incurrir en tal polémica y, más aún, por qué no le acompañó ninguno de sus escoltas una vez dejó la casa de la mexicana a las 8:30 de la mañana de aquel fatídico 26 de octubre. Todos los ojos están puestos, no solo en él, sino también en su mujer, la protagonista involuntaria de esta historia. La real pareja protagonizó recientemente un insólito reportaje fotográfico que no dejó indiferente a nadie con el claro objetivo de acallar los rumores de crisis. Ahora se ha conocido que la princesa ha puesto rumbo a Australia en compañía de sus hijos y sin Federico.

El difícil papel de Mary de Dinamarca tras el escándalo de Federico y Genoveva Casanova

La última vez que pudimos ver a Mary de Dinamarca en un acto oficial celebrado en el palacio de Amalienborg y organizado por la fundación que ella su nombre. Lo hacía en solitario, una vez más, el común denominador que ha caracterizado sus últimas apariciones públicas. Muy sonriente con todos los asistentes, se la pudo ver en diferentes momentos muy abstraída y seria mirando fijamente el gran árbol de Navidad de la sala. La delicada posición en la que le ha colocado su marido y, por ende, a la Casa Real danesa, está siendo una de las pruebas más duras a las que se ha enfrentado en la última década.

Recordemos que no es la primera vez que Mary se ve envuelta en una situación parecida. Hubo un tiempo en el que al padre de sus cuatro hijos le apodaron 'el príncipe turbo', por sus constantes escarceos. Esto en su época de soltería. Ya casado con la australiana, en 2008, salieron a la luz unas fotografías de él besando a una mujer durante una salida nocturna en Copenhague. Nueve años más tarde, la pareja real estuvo inmersa en otra polémica cuando una revista danesa destapó que Federico había pagado 7.000 euros a otra mujer para silenciar una infidelidad. El papelón al que el hijo de Margarita II ha sometido a su mujer desde que se dieron el 'sí, quiero' en 2004 es, cuanto menos, significativo.

El viaje no oficial de la princesa para estar cerca de los suyos

Los coletazos de la polémica por las fotos de Federico y Genoveva Casanova siguen en pleno auge en el país nórdico. Mary de Dinamarca ha aprovechado esta complicada circunstancia para poner tierra de por medio y marcharse a Australia. El viaje secreto de la princesa llama especialmente la atención porque nadie de la Casa Real danesa ha informado al respecto. Se trata, por lo tanto, de un viaje de índole privado, como el que hace algo más de un mes realizó su marido a Madrid para encontrarse con la mexicana. Ha sido la prensa del país nórdico la que ha adelantado esta información.

La abogada australiana se ha trasladado a Australia para visitar a su familia con motivo de las festividades navideñas. Y lo ha hecho en compañía de dos de sus cuatro hijos, la princesa Josephine y el príncipe Vincent. Ni rastro de Federico de Dinamarca que hace unos días viajaba a la cumbre climática, COP28, en Dubai, donde coincidirá con Froilán. Según han informado los mismos diarios, está previsto que el futuro monarca se reuna con su mujer y sus dos vástagos pequeños cuando finalicé el importante evento al que asiste en Emiratos Árabes. Una información que no ha facilitado ni confirmado la casa de Margarita II. Habrá que esperar, por lo tanto, para comprobar si este año, el marido de Mary Donaldson acude a visitar a su familia política, como ya lo hizo en 2022.