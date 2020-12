«Celebramos su vida, lloramos por su pérdida y lo mucho que lo extrañamos», ha publicado la exmujer del escritor que se suicidó hace un año.

El escritor Ari Behn, exmarido de Marta Luisa de Noruega, se suicidó el 25 de diciembre de 2019 a los 47 años. Una noticia que enseguida dio la vuelta al mundo y causó una enorme conmoción en el seno de la Corona del país. En el primer aniversario de su muerte, la princesa de Noruega ha recordado al padre de sus tres hijas, una persona con la que compartió su vida durante más de una década, y lo ha hecho mediante un emotivo mensaje que ha publicado vía redes.

Reconoce que este 2020 ha vivido unas fiestas navideñas muy diferentes porque «el querido padre de mis tres hijas, ya no está entre nosotros. Decidió dejar este avión el año pasado en este día». En una jornada tan señalado de reuniones familiares parece doler aún más si cabe esta ausencia, por ello la princesa de Noruega ha explicado que le tuvieron muy presente: «Celebramos su vida, lloramos por su pérdida y lo mucho que lo extrañamos».

Ha querido compartir con sus seguidores que vivieron la jornada con «amor», pero también con profundo dolor. «LA VIDA nos golpea a todos. No podemos evitarlo. Tenemos que afrontarlo». Además, concluye su mensaje compartiendo una bonita reflexión dirigida a aquellos que puedan estar pasando un momento muy complicado en sus vidas -similar al que sufrió el escritor en su día, sumido en la tristeza de una profunda depresión de la que no fue capaz de salir-.

«Me comunico con todos ustedes que están luchando durante las fiestas. Sepan que son amados y que son necesarios. Sepan que vale la pena solicitar la ayuda que puedan obtener. Por favor, pidan ayuda. Por favor, expresen cómo se sienten. Se les quiere». También ha aprovechado este ‘post’ para desear a todos sus seguidores unas felices fiestas.

El desgarrador testimonio de su hija

Una emotiva reflexión que se produce en este primer aniversario. El escritor era padre de tres hijas en edad adolescente: Maud Angélica, Leah Isadora, Emma Tallulah. Leah, de 15 años, compartió el pasado mes de octubre un sobrecogedor testimonio. Lo hizo también vía redes con una carta abierta a modo de tributo con la que quiso felicitar a su padre en el día que hubiese soplado 48 velas.

«Hace 9 meses, mi padre falleció debido al suicidio. Esta ha sido y será siempre la tragedia más dura que mi familia y yo hemos tenido que pasar. Verdaderamente no sé qué decir. Lo echo mucho de menos y desearía que las cosas fueran diferentes. En realidad nunca he sido sincera sobre esta cuestión en las redes sociales, porque tenía miedo y porque compartir mis sentimientos parecía aterrador. Pasar por algo así me hizo sentir muchas emociones. Tantos pensamientos que jamás podré explicar. Me sentí muy rota por dentro y caminé sintiendo que todo era un mal sueño y que no era real, que no había sucedido. Pero sí”, escribió en su perfil de Instagram.

Continuaba explicando que nunca podrá olvidar a su padre y le definía de la siguiente forma: «Era un ser humano increíble y maravilloso, con tantas buenas intenciones que siempre quiso que todos estuvieran bien. Yo lo quería tanto… Pasar por todo eso me cambió. Me dio una perspectiva completamente diferente en la vida: si quieres a alguien, has de decírselo. Nunca sabes cuándo lo perderás. A veces, cuando estoy feliz y me sorprendo divirtiéndome, me paro y pienso, ¿me lo merezco? ¿Puedo sentirme así? Y por supuesto que sí».

A pesar de su juventud, Leah Isadora demostró su gran madurez en este sentido mensaje en el que indicaba que «todos merecemos ser felices. Nunca sabes por lo que pasan los demás y todos estamos peleando nuestras propias batallas. Recuerda ser siempre amable. Todo esto no me hizo más fuerte ni más valiente, me hizo darme cuenta de lo fuerte que ya era». Concluía su misiva con las siguientes palabras: «Te echo mucho de menos, papá. ¡Te quiero y feliz cumpleaños!”.

No era la primera ocasión en la que la joven se manifestaba de forma pública. Ya lo hizo tan solo unas semanas después de que se conociera la fatídica noticia de la muerte de su progenitor, entonces comunicó a sus seguidores que se había ausentado durante tanto tiempo por «una tragedia que ocurrió en mi familia». Calificó el momento que estaba atravesando como «desolador» y explicó que estaba superándolo junto a la gente a la que más quería, eso sí, prometía volver a tener presencia en redes publicando fotos y vídeos: «Espero que muy pronto», dijo entonces.