9 El amor de su vida

“Me casé con Pablo, y su familia tiene una gran historia detrás. Si él me hubiera pedido que nos fuéramos a vivir a Grecia, para mí habría sido muy fácil, porque me adapto con gran facilidad y me siento cómoda en cualquier sitio. Nunca sentí que tenía que guiarlo o que él debía guiarme a mí. Siempre me ha hecho sentir que podíamos ser iguales, caminar juntos de la mano. Desde que estoy con él es mi mejor consejero”, confiesa.