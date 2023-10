La princesa Leonor, '18 años en 18 momentos': Así es el documental que se estrena hoy

Hoy se ha producido uno de los acontecimientos históricos más importantes de los últimos años en nuestro país: La princesa Leonor cumple la mayoría de edad y ha jurado la Constitución en el Congreso de los diputados. En un día tan especial, no podían faltar los recuerdos, las anécdotas y los momentos más destacados de la vida de la heredera al trono. Desde su reciente comienzo en el ejército a sus sentimientos e inquietudes más privadas, pasando por su relación con sus padres, los Reyes, y su hermana, la infanta Sofía. Todo esto se puede ver en ‘Leonor, 18 años en 18 momentos’, un documental realizado por PLAYTheUNIT, la productora de Unidad Editorial, en coproducción con Amazon Prime Video, que se estrena esta noche en Telemadrid y en la propia plataforma de streaming.

Testimonios cercanos a la Princesa de Asturias

Este documental, realizado de una forma que nunca antes se había visto, cuenta con testimonios de excepción. A lo largo de sus 50 minutos de duración no solo se sucede la participación de periodistas expertos en Casa Real, si no que cuenta con personalidades muy cercanas al entorno de la princesa como la periodista Nieves Herrero la ex vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor. Ambas mujeres han seguido de cerca y han vivido cómo ha sido la intensa vida de la primogénita de Felipe y Letizia en estos 18 años.

Se analizarán minuciosamente todos los cambios que ha sufrido la figura de la heredera del monarca con otros rostros como la ex vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo y los periodistas Juan Ignacio Gallardo, Luis María Anson, Lucía Francesch, Almudena Martínez Fornés, Ascensión Vázquez, María Manjavacas y Elsa González, así como personalidades del mundo del deporte como Teresa Perales.

Una vida marcada por el trono

La vida de Leonor no ha sido fácil. Desde que nació tiene una responsabilidad enorme: prepararse para ser la futura reina de España. Sobre esa idea, ha versado toda su vida. Por eso, en estos ’18 años, 18 momentos’ se desgrana qué es lo que le preocupa a la princesa, cómo está viviendo su nueva realidad sumida de lleno en su carrera militar o cómo es su conexión con los Reyes de España, que al final son sus padres.

Aunque este no será el único documental que se prevé que se estrene. ‘Leonor, 18 años, 18 momentos’ forma parte de un conjunto de cuatro documentales que han sido coproducidos por PLAYTheUNIT junto con Amazon Prime Video: Los secretos de la Cava Baja, Madrid 7 estrellas y Concha: La artista total, también disponibles en esta plataforma de streaming.