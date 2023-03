La lujosa maleta de Máxima de Holanda en su viaje a Marruecos (con plante del rey Mohamed)

Máxima de Holanda se encuentra estos días en Marruecos (del pasado lunes hasta el próximo jueves). La reina de los Países Bajos ha viajado hasta el país norteafricano para cumplir con una misión de las Naciones Unidas en calidad de Embajadora Especial de la ONU para las Finanzas Inclusivas. No olvidemos que la soberana estudió Económicas y que antes de su matrimonio con el rey Guillermo se labró una sólida carrera en el mundo de los negocios. El hecho es que de vez en cuando vuelve a poner en práctica sus conocimientos y, en esta ocasión, los ha refrescado en el reino de Mohamed VI. Eso sí, aunque se ha reunido con diferentes autoridades, en ningún momento ha sido recibida por el monarca. Máxima, transformada en profesional, demuestra que pisa muy fuerte sacando looks de lo más variados: desde vestidos estampados con alpargatas de cuña hasta trajes estrictamente ejecutivos, pero con un subido tono de color. Pero lo mejor es ver para creer. Así que abrimos su maleta al detalle...

La reina Máxima aterrizó en Casablanca luciendo un original vestido camisero vaquero con estampado 'tie dye' en la falda. Era de la firma Max Mara y lo combinó con unas cuñas 'peep toe' (con los dedos delanteros al aire), un abrigo también de Max Mara y un bolsito de Marni. A partir de ahí, la soberana nos ha ido sorprendiendo cada día con golpes de efecto de estilo a la altura de su leyenda.

Su siguiente estilismo fue un conjunto de blusa de tipo túnica y una falda ancha con estampados en paisley de la firma Etro. Y de nuevo con las mismas alpargatas con las que llegó al país.

Para su tercer look en este viaje, Máxima de Holanda cambió el rumbo con un llamativo vestido con grandes estampados florales y muy animado de color. Se trataba de un diseño de Valentino, la firma que eligió para su vestido de novia allá por 2002. En sus pies, la reina continuaba apostando por la comodidad de las cuñas, aunque cambiando el modelo por uno negro. Yendo más al detalle, tenemos que reseñar sus joyas, y, en concreto, un brazalete plateado y grabado que recuerda a la artesanía típica marroquí y que contrastaba con su anillo de rubí y su manicura granate.

Hoy mismo, ya en Rabat, la soberana de los Países Bajos ha vuelto a sorprendernos con otro look, pero concebido en una clave muy diferente, Máxima ha dejado de lado sus característicos vestidos para ponerse un traje de chaqueta y pantalón ejecutivo. Eso sí, en un bonito tono ciruela. El resultado era un look monocolor de arriba a abajo, combinado con una blusa de tirilla, salones de tacón alto y cartera al tono. Para no faltar a sus costumbres, la reina Máxima ha sacado algunas de sus mejores joyas: pendientes, collar y broche de diamantes.

Por primera vez también hemos visto un cambio de peinado. Del pelo suelto (y poco elaborado, a decir verdad), ha pasado a recogérselo con un coqueto moñito de bailarina bajo con raya al lado. La reina ha mantenido un encuentro en el ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos, por lo que su estilismo denotaba un poco más de seriedad. Ella estaba estupenda, guapa y profesional.

