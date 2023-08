Kalina de Bulgaria da positivo por alcohol tras sufrir un accidente

Kalina de Bulgaria, hija del exrey Simeón de Bulgaria y Margarita Gómez-Acebo, ha protagonizado un desafortunado incidente en las últimas horas. Según la cadena búlgara Nova Tv, la princesa chocó su automóvil contra la valla del aparcamiento de un hotel en la localidad de Borovetz. Tras esto la policía se personó en el lugar y procedió a hacerle la prueba pertinente de control de alcoholemia, en el que ella dio positivo. El registro por medición de aire marcó 1,5 gramos por litro de sangre. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida en el accidente. Eso sí, la princesa (51 años) parece que se negó a realizar una muestra de sangre para completar los datos.

Kalina podría enfrentarse a una pena entre uno y tres años de cárcel, además de la confiscación de su coche y el pago de la correspondiente multa por este delito. La princesa de Sajonia-Coburgo-Gotha y Gómez-Acebo ha entregado de manera voluntaria el vehículo como prueba y ya no está bajo vigilancia policial.

Después del revuelo que se ha formado (la princesa reside en el país paterno junto a su esposo, el explorador Kitín Muñoz, y el hijo de ambos, Simeón Hassan, de 16 años), su marido ha salido en su defensa para aclarar algunos puntos sobre el incidente. Según ha declarado en la emisora búlgara bTV, su mujer no estaba ebria y todo este asunto se ha exagerado demasiado. "Puede que haya bebido una copa de vino, pero eso no es beber alcohol. Eso no es nada. El incidente es menor", ha dicho.

El aventurero cuenta que Kalina de Bulgaria ha perdido a uno de sus tres perros y está estresada porque aún no ha podido encontrarlo. "Dimos vueltas por Borovets todo el día. Evidentemente estrelló el auto mientras aparcaba", ha matizado.

Sin embargo, el Ministerio de Interior búlgaro ha confirmado a la Agencia EFE todos los primeros detalles.

El matrimonio, que se casó en octubre de 2002, forma un sólido equipo personal y de trabajo. Juntos han viajado y vivido en varias partes del mundo hasta recalar en Bulgaria, país del que Simeón fue expulsado como rey en su infancia, lo que le llevó al exilio en España, pero al que regresó años después para ser elegido primer ministro, cargo que desempeñó entre 2002 y 2005.

Kalina y Kitín últimamente están muy involucrados dando a conocer el patrimonio cultural de Bulgaria. De hecho, han rodado una serie documental de 17 episodios, financiada por la UNESCO (de la que Kitín es embajador de buena voluntad) y la cadena de televisión BNT. La princesa siempre ha tenido un original temperamento artístico, especialmente enfocado en la escultura. El matrimonio también viaja con frecuencia a Madrid para que su hijo no pierda las raíces españolas y vea a la familia.