La insólita actitud de Federico de Dinamarca tras la abdicación de la Reina Margarita

Federico de Dinamarca y Mary han reaparecido en la cena de gala. Él con su uniforme y ella con su vestido talismán. Elegantes, sonrientes y especialmente tranquilos llegaban al palacio de Amalienburg, pues sabían que todas las miradas de nuevo se posarían en ellos. No se equivocaban. Solo un día después de que la Reina Margarita anunciara que abdicará en favor de su hijo, el matrimonio reaparecía pletórico. Eso sí, llamaba algo especialmente la atención: la actitud de él. A pesar de que ambos parecían emocionados y con los ojos incluso algo llorosos, él no hizo mención alguna al hito histórico que acababa de tener lugar en su familia. Tampoco a lo que suponía para él convertirse en el heredero al trono danés mucho más pronto de lo esperado. Una reacción que por supuesto ha sido muy comentada en el país escandinavo, donde su último encuentro ante la prensa ha generado un gran revuelo. No es para menos.

El comportamiento de Federico de Dinamarca no ha pasado desapercibido tampoco entre los daneses

"Completo silencio. Habría sido genial si Federico, después de saber esto desde hace varios meses, hubiera dicho algo, pero obviamente no tiene suficiente confianza para ello. No es lo suficientemente rey así que se queda en la caja fuerte", dice el experto de Casa Real del conocido medio 'Ekstra Bladet'. Un diario mediático y muy conocido en el país, donde han dado cobertura a todo el escándalo protagonizado por Federico y Genoveva Casanova desde comienzos de noviembre. Es ahí donde ahora se muestran comprensivos con él, ya que están convencidos de que si hablara "no tendría nada que ganar". Así lo señala Kim Bach, este periodista que tanto sabe de la Casa Real Danesa: "Porque si dicen algo se puede distorsionar. Saben que han ganado. Tienen un 100 % de apoyo, todos están con ellos". Eso no quita el shock que ha supuesto la noticia para los daneses, quienes todavía intentan digerir lo que está a punto de suceder el próximo 14 de enero, día marcado en el calendario para la reina Margarita tras 52 años de reinado.

Así las cosas esta tradicional cena de gala en la que reciben el Año Nuevo se ha convertido para ellos en un momento único. En una cita inolvidable por lo que está a punto de llegar. Organizada en el salón de los Caballeros del palacio de Christian VII, muchos de los asistentes le dieron la enhorabuena a Federico. Un gesto que agradeció en privado, pero que en cambio en público no ha querido comentar, a pesar de ser muy positivo para él. Si bien se entendió que no quisiera dar explicaciones acerca de su amistad con la mexicana, en este momento hay quien se pregunta el porqué no quiere hablar.

La reaparición de Mary de Dinamarca ha llamado la atención de todos

En la revista SEMANA te hemos contado cómo era de significativo el vestido de Mary. No solo porque lo ha lucido desde que es Princesa, sino también por la historia que esconde. Se lo hemos podido ver hasta en cinco ocasiones, es de la firma danesa Birgit Hallstein y tiene varios secretos en él. No te lo puedes perder.